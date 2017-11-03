Меньшова в "голом" платье сразила наповал

Юлия Меньшова обнародовала раритетное фото. На снимке популярная телеведущая запечатлена в прозрачном платье, которое произвело на ее фанатов неизгладимое впечатление.

У Юлии Меньшовой спокойный, располагающий к себе, гармоничный образ. Поэтому любое расхождение с ним воспринимается общественностью бурно. Так случилось, когда популярная ведущая на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала фотографию, на которой запечатлена в ярком концертном костюме.

На снимке Меньшова облачена в прозрачное черное платье с яркими розовыми вставками. Завершала образ конструкция на голове, отдаленная напоминающая султан у лошадей. "Подруга разбирает архив 10-летней давности😱, и выбрасывает в Фейсбук фотки, про которые думаешь: "это я????? Да ладно???" 😂Зато столько воспоминаний сразу", – сообщила в подписи Меньшова.

Актриса рассказала многочисленным подписчикам, почему она облачилась в такой наряд. "Прекрасная была театральная премия " Чайка"🐦, на которой артисты радовались, не только получая награды🥇🏆, но и изрядно веселились, вручая их коллегам. Вот в 2007 году я как раз вручала, и номер был очень смешной, невзирая на столь " брутальный" образ 😂", – поделилась впечатлениями телеведущая.

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) Ноя 2 2017 в 11:42 PDT

Пользователи Сети пришли в восторг от внешнего вида Меньшовой. "ого!!!! вот это наряд!!!!! я в полном восторге!!! Какая фигура!!! Какие ножки!!!! И очень похожи на маму))))", "В любом ты, душечка наряде хороша"!!", "Аааа, какие туфли !!! Огонь", "Образ просто сногсшибательный)))!!!", "Клево! И сразу ностальгия по тем годам...", "Шикарное платье", "Смело!!!!!", "Очень круто !", "с вашей фигурой, заиграет любой костюм", – осыпали актрису комплиментами фанаты.

Нашлись те, кто принял Меньшову за ее мать, артистку Веру Алентову, и за несравненную Людмилу Гурченко. "И на Гурченко похожи в таком образе ( ах, до чего же ее не хватает!...)", "Юлия, вы тут на маму очень похожи", "Я бы подумала, что здесь Вера Алентова на фото. Хорошо, что такое подробное описание)))", "На Гурченко похожа", "А я подумала, что это Вера Алентова. Вот это сходство 👩‍👧", – высказали свое мнение поклонники.