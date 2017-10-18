Андрей Малахов: Не нужно больше никого обманывать

Андрей Малахов высказался о работе и личной жизни. Телеведущий объяснил, что с приходом на другой канал и в новое шоу теперь не нужно "никого обманывать".

Переход Андрея Малахова с Первого канала на "Россию 1" стал сенсацией. Об этом высказывались многие, в том числе и шоумен Максим Галкин. Причем он выразил мысль, что Малахов не подходит "второй кнопке" и вернется на Первый канал через три года.

Андрей так прокомментировал слова коллеги: "Я никак не реагирую на слова Максима. Отвечать – значит вызывать какую-то реакцию. Значит признать, что меня как-то что-то задело или не задело. Во всей этой истории чем больше ты молчишь, тем к тебе с большим уважением относятся. Вы меня спросили – я вам отвечаю. Когда тебя не спрашивают, что-то выкладывать, комментировать и ловить хайп на этом не очень солидно. Кому надо, все могут позвонить и написать СМС, сказать что-то по телефону. Поддержать, или не поддержать… Объяснить, что они думают по этому поводу. Я сторонник тихих малых дел", – рассказал Малахов.

По признанию ведущего, самым сложным для него при переходе на другой канал было изменить психологию старой команды, которая осталась и работает вместе с новым коллективом. "Это как смешать два противоположных напитка, два конкурирующих бренда в один. Мне важно было объяснить, что вектор поменялся, правила игры и работы с героями поменялись. Не нужно больше никого обманывать, затаскивать, перекупать. Телевидение сегодня уже достигло предела, когда любое горячее интервью превращено в товар на рынке. Предлагаются суммы, людей уговаривают, это выглядит уже не очень прилично. Легче не делать какую-то историю, чем вступать в это казино", – цитирует шоумена "Телепрограмма".

Публикация от @malakhov007 Сен 28 2017 в 11:45 PDT

Малахов выразил уверенность, что хороший редактор "при правильном подходе" сможет и без денег уговорить героя на участие в ток-шоу. При этом Андрей не стал скрывать, что некоторые методы давления на персонажей его смущали. "Это всегда дилемма – как удержать зрителя, как ты играешь на его чувствах. Но какие-то вещи, были, да… Хотя я не говорю про тест ДНК, это часть шоу, люди участвуют в этом, потому что они хотят узнать правду. Но надо понимать, что проблема такого шоу – это ежедневный эфир, который нужно сделать насыщенным и интересным, а многие темы брать нельзя, потому что они уже используются в других программах. Ты должен чем-то закрывать дырки, и вдруг выясняется, что программа становится такой всероссийской ДНК-лабораторией. Это же тоже неправильно", – рассудил телеведущий. По мнению Андрея, герой на ток-шоу должен получать "символический гонорар".

А еще на перемены в карьере Малахова повлияли перемены в личной жизни – скоро шоумен станет отцом. "Ты понимаешь, что твой статус поменяется. Ты ответственен не только за супругу, но и за будущего ребенка. Это была одна из составляющих этого домино, которое начало падать. Но не это было финальным аргументом для принятия решения. Я просто понимал, что в ситуации, в которой я находился, времени видеть ребенка у меня не будет вообще", – заключил Малахов. При этом Андрей отметил, что и в нынешнем графике у него нет времени. Но оговорился: "Здесь хотя бы другая атмосфера. Это очень важно".