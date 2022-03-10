Воющая от горя Елена Яковлева пытается вывезти тело близкого с Украины

Артистка Елена Яковлева рассказала о горе в семье. У актрисы умер папа.
Похоронить родителя Яковлева на данный момент не может. Папа Елены скончался на Украине. Актриса ищет способы вывезти тело из соседней страны. О том, как скончался ее папа, Елена Яковлева, умолчала.
Звезда "Склифосовского" обратилась к властям России и Украины. Актриса потребовала открытия гуманитарных коридоров, пишет StarHit.
Кроме того, Елена Яковлева считает, что необходимо организовать эвакуацию украинских детишек и их мам. Актриса сочувствует малышам.
"Дайте
возможность похоронить моего отца", – взвыла раздавленная потерей близкого актриса.
Яковлева, отметим, родилась на Украине, в городе Новоград-Волынский. Папа знаменитости, Алексей Николаевич Яковлев, был военнослужащим. Школу Елена Алексеевна окончила в Харькове. С начала 80-х актриса жила в Москве. В российскую столицу знаменитость приехала, чтобы поступить в ГИТИС.
Поклонники уже выразили соболезнования Яковлевой. Актрису призывают держаться и не опускать рук. Все обязательно наладится, пишут пользователи Сети.