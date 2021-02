Мистер Биг уже не тот: сильно сдавшую звезду "Секса в большом городе" убрали из продолжения сериала

Продолжение культовой теленовеллы потеряло еще одного героя. Актер Крис Нот не будет участвовать в перезапуске сериала "Секс в большом городе".

По данным американских СМИ, исполнитель роли Мистера Бига не появится в проекте And just like that. Как сообщили анонимные источники, компания, занимающаяся производством шоу, не подписала договор с 66-летним артистом Крисом Нотом.

Ходят слухи, что актера, а точнее его героя, хотели вывести из истории еще в 2010 году, во время работы над вторым фильмом "Секс в большом городе". Сценаристы даже рассматривали вариант с кончиной Мистера Бига от опасной болезни. Решиться на этот шаг тогда киношники не смогли.

В итоге в ребуте сериала "Секс в большом городе" места для "мужчины мечты" героини Кэрри Брэдшоу не нашлось. Поговаривают, что авторы теленовеллы хотят подарить журналистке с Манхэттена новую историю любви. Впрочем, есть и другие версии: те же инсайдеры утверждают, что Крис Нот с возрастом сильно сдал и потерял привлекательность, поэтому больше не годится для образа героя-любовника.

Ранее сообщалось, что в новых эпизодах легендарной теленовеллы отказался сниматься актер Дэвид Эйгенберг. Он играл роль Стива – избранника героини Миранды. Эта информация оказалась неправдивой. По словам официального представителя, Эйгенберг уже ведет переговоры об участии в проекте "And just like that", съемки которого начнутся весной.

Как писали "Дни.ру", в перезапуске сериала "Секс в большом городе" не будет героини Саманты Джонс. Актриса игравшая эту роль, Ким Кэттролл, отказалась сниматься. Как заявили сценаристы, в новых эпизодах блондинка не будет дружить с персонажами Кэрри, Шарлоттой и Мирандой.