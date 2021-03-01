Отправил весточку: за что Ефремов из тюрьмы благодарит Стоянова

Юрий Стоянов отметил, что сценарий проекта о кровососах из России изначально писался под него. Более того, он даже снялся в пилотной серии проекта, которую в 2018 году возили в Иваново на фестиваль. Между тем, когда пришло время запустить "Вампиры средней полосы" в работу, Стоянов не смог участвовать, так как трудился в другой картине.
Юрий Николаевич отметил, что очень хотел сыграть упыря, однако не мог подвести людей, с которыми договорился. Чтобы "Вампиры средней полосы" состоялись, актер отдал свою роль Ефремову.
По словам Стоянова, до смертельного ДТП Ефремов успел отняться в 30% материала. Попав под следствие, актер поставил под удар проект "Вампиры средней полосы" и его создателей. Продюсерам пришлось срочно искать замену Михаилу Олеговичу, они вновь обратились с звезде программы "Городок".
Юрий Стоянов рассказал также, что получил весточку от Михаила Ефремова. Через адвокатов находящийся в колонии артист отправил другу послание. Сообщение растрогало Юрия Николаевича. Михаил Олегович благодарил коллегу за помощь с сериалом "Вампиры средней полосы". Осужденный актер переживал за творческий коллектив картины.
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