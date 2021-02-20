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Ефремова больше нет: адвокат актера напугал страшным известием

Ефремова больше нет: адвокат актера напугал страшным известием

Михаил Ефремов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Осужденного актера Михаила Ефремова увезли из Москвы обратно в колонию в Белгородской области, где он ранее отбывал наказание. При этом адвокат Ефремова был не в курсе, что его подзащитного выдворили из СИЗО "Водник".
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Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин рассказал журналистам, что был очень удивлен, когда узнал, что актера увезли из Москвы. Еще позавчера они виделись в СИЗО "Водник".

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Михаил Олегович Ефремов Актер

Все знали, что после слушаний Михаила Ефремова отправят обратно в колонию Белгородской области, но это произошло неожиданно. Никого не уведомили в этом решении. То, что Ефремова больше нет в Москве, все узнали постфактум. Актеру даже не дали повидаться с женой Софьей Кругликовой, хотя он просил об этом.

Напомним, несколько дней назад Ефремова привезли в Москву на слушания суда по новому делу о лжесвидетелях смертельного ДТП. Актер проходил по делу как свидетель. Речь шла о людях, которые утверждали, что в момент аварии за рулем джипа был не Ефремов, а другой человек. Правда потом выяснилось, что один из свидетелей в тот вечер был пьян и вообще он слеп на один глаз.

Стоит отметить, что в колонии Белгорода актер Михаил Ефремов уже прижился. Он наладил быт и взаимоотношения с сокамерниками. Актер справляется с распорядком дня и смиренно сносит все ограничения. Звезда "Современника" даже хотела создать в колонии собственный театр, но пока все это в проекте. Зато он уже успел исповедоваться.

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Автор: 20 февраля 2021, 18:00 Источник: Starhit ✓ Надежный источник
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Драка в зале суда и хрюканье адвоката: суд над Ефремовым сравнили с цирком

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