"Плачем второй день": Елена Валюшкина шокирована новым имиджем дочки

За актрисой Еленой Валюшиной следит огромное количество человек. На блондинку в "Инстаграме" подписано около 400.000 человек. Артистка часто делится своей жизнью. Она рассказывает про работу и детей.
Один из детей как раз и удивил фолловеров. Оказывается, дочка резко сменила имидж. Мария перекрасила волосы в розовый цвет. Теперь она является обладательницей каре необычного цвета.
Елена, кажется, рада, что ее наследница смело проявляется. Также девушка не боится меняться и не переживает, что ее будут осуждать.
У 18-летней девушки есть 24-летний брат Василий. Парень родился от 63-летнего Александра Яцко. 6 лет назад пара развелась.
Напомним, что Мария усердно готовилась после школы к поступлению в университет. Она много работала и училась, чтобы стать студенткой.
"Плачем второй день", – поделилась радостной ночью Елена Валюшкина.
Видимо, наследница поступила туда, куда хотела. Любящая мать рада, что дочь не зря потратила огромное время на подготовку.
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