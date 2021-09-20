Смерть актера из "Вечного зова" стала большим ударом для близких: Труп нашли по запаху

Накануне стало известно о смерти актера Игоря Бучко. Артист был найден мертвым в собственной столичной квартире.
Незадолго до этого соседи Бучко почувствовали трупный запах на лестничной клетке. Вонь распространялась от входной двери актера. Жильцы дома вызвали полицейских, которые смогли попасть в жилище Игоря Бучко. Там стражей порядка ждала жуткая находка – разлагающееся тело артиста.
Причины смерти Бучко устанавливаются. Между тем сотрудникам полиции удалось выяснить, что супруга артиста на момент обнаружения его тела находилась в Тверской области.
Смерть актера стала большим ударом для его родных, коллег и друзей. По словам артиста Степана Старчикова, Игорь Бучко был довольно яркой личностью. Знаменитости познакомились много лет назад на съемках фильма "Россия молодая". Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте мужчины нашли общий язык, сообщает 5-tv.ru.
"Смешно шутил, хохмач такой, жизнерадостный был человек", – вспоминает о старшем товарище Старчиков. Также Степан охарактеризовал коллегу как человека ответственного, дисциплинированного, компанейского и без "закидонов".
Популярные темы форума
Сонный паралич
Муж сказал, что я истеричка
Что вы думаете о тиктоке?
Можно ли вернуться к бывшему мужу?
Что делать если парень не дает проходу