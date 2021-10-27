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Шоу-бизнес
Потеряла двоих малышей, страдает от недуга и одна отмечает день рождения: что стало с актрисой Тамарой Семиной

Потеряла двоих малышей, страдает от недуга и одна отмечает день рождения: что стало с актрисой Тамарой Семиной

Последние годы актриса практически не появляется на публике
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Больше всего известная актриса Тамара Семина запомнилась зрителям своими ролями в фильмах "Вечный зов" и "Воскресение", но за свою карьеру она сыграла более ста ролей. На днях Семиной исполнилось 83 года – артистка прожила насыщенную и непростую жизнь.

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Первая трагедия в жизни актрисы случилась еще в детстве – в мае 1942 года девочка потеряла папу, который ушел на войну. Однако через четыре года в жизни ее семьи появился водитель Петр Семин, который полюбил мать актрисы, Тамару Васильевну, и стал отцов для двоих ее детей. Именно от него артистке досталась ее известная фамилия.

В юности Семина пошла учиться на педагогический, однако вскоре оставила ВУЗ и поехала в Москву за своей мечтой. Так будущая артистка поступила в ВГИК. Уже на первом курсе Тамара Петровна начала сниматься в кино, а на втором вышла замуж за своего сокурсника Владимира Прокофьева.

Прокофьев, в отличие от своей супруги, предпочитал оставаться за кадром и занимался дублированием. Однако часто сопровождал на съемочную площадку любимую жену. Брак актрисы можно назвать удачным: супруги прожили вместе много счастливых лет до самого конца, но так и не завели детей. Семина была беременна дважды, но оба раза не смогла выносить ребенка. А в 1988 году у ее мужа случился инсульт.

Долгие годы Семина и Прокофьев боролись с болезнью – актриса оставила карьеру, чтобы быть рядом с возлюбленным. По словам Тамары Петровны, врачи не давали ее супруги и несколько месяцев, однако он прожил почти 18 лет. Владимир Николаевич скончался в 2005 году.

Последние годы актриса мало появляется на публике – ее мучают проблемы со здоровьем. Несколько лет назад Семина неудачно упала на съемках и с тех пор она страдает от боли в суставах. В прошлом году стало известно, что артистка может по несколько дней не выходить из квартиры и отказывается от помощи как близких людей, так и персонала своего дома. А 25 ноября звезда отметила свой 83 день рождения.

Тамара Петровна рассказала "Собеседнику", что самые лучшие свои дни рождения она отмечала в компании любимого супруга, а в этом году актриса встретила праздник в одиночестве. К тому же, Семина пожаловалась на гипертонию и заявила, что мечтает только о крепком здоровье.

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Фото: Vasilii Smirnov / Russian Look / www.globallookpress.com
27 октября 2021, 11:11 Источник: Домашний очаг ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость879579
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Прекрасная актриса и человек! Здоровья и долгих лет жизни!
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