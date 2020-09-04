Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" вышла замуж

Артистка опубликовала видеозаписи с торжества в личном микроблоге. Также Титова показала, как готовится к мероприятию. Пока звезде сериала "Полицейский с Рублевки" делали макияж и прическу, ее близкие занимались подвенечным нарядом. "Мама все не могла отпарить мне платье, в результате прибыла тяжелая артиллерия в виде папы!" – сообщила актриса.
Алина Титова и ее избранник обменялись кольцами на фоне роскошного пейзажа, стоя под аркой из цветов. Имя новоиспеченного мужа звезда ситкома скрывает. На празднике присутствовали родственники и самые близкие друзья новобрачных.
Отметим, актриса сериала "Полицейский с Рублевки" не любит говорить о личной жизни. В соцсети "Инстаграм" девушка иногда делится рассуждениями о том или ином явлении действительности.
Не так давно, например, Алина Титова рассказала, что любое решение изменить жизнь может быть негативно встречено окружающими. Поэтому, прежде чем поделиться новыми планами, надо приготовить "броню от чужого мнения".
"Стоит вам только сказать, что начинаете новую жизнь. Ранее доброжелательные люди вдруг превращаются в матерых нигилистов, потому что они не хотят ничего менять (или не могут). И вы тоже не должны (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – поведала звезда сериала "Полицейский с Рублевки".
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