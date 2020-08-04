Бросивший любовницу с ребенком Головин из "Кадетства" вышел в свет с новой возлюбленной

Актер из сериала "Кадетство" вышел в свет с новой избранницей. Александр Головин и его подруга посетили премьеру сериала #СНИМИТЕМАШУ.

На мероприятии 31-летнего актера заметили в компании 23-летней коллеги по цеху Ангелины Поплавской. На публике знаменитости вели себя сдержанно. Александр Головин и его зазноба мило беседовали и улыбались камерам.

О новом романе звезды сериала "Кадетство" заговорили еще в 2019 году. Тогда Головин и Поплавская начали публиковать совместные снимки в соцсетях. Артисты познакомились на съемочной площадке картины "Буран". Влюбленные не спешат официально объявлять себя парой.

Напомним, что в минувшем году Головин был вовлечен в большой скандал. Гример Светлана Белогурова в эфире популярного ток-шоу сообщила, что родила звезде "Кадетства" дочь, которую назвала Оливией.

Как сообщила девушка, с артистом у нее был яркий, но недолгий служебный роман. Отношения завершились после того, как она узнала о беременности. Александр не признал ребенка.

Белогурова обратилась с иском в суд. В рамках разбирательства был проведен генетический тест, который подтвердил отцовство Головина. Звезде сериала "Кадетство" назначили алименты. В воспитании дочери Оливии артист не участвует.