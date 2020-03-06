Головин из "Кадетства" вновь влип в неприятности из-за родившей любовницы

Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

Дочь подвергла себя смертельной опасности ради выздоровления Заворотнюк
"Отомстим и расчленим изнутри": у Эрдогана объявили о войне с Россией
"Это ужасная история": заговорившая о беременности от Галкина Барановская показала живот
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Иосиф Пригожин сошелся с бывшей женой
партнеры
Пятница
6 марта
Лента новостей
15:00
"Не хочет отпускать": Валерия рассказала о новом страстном увлечении
14:53
Крымскую весну встретят на праздничной Тверской
14:53
На Mercedes-Benz Fashion Week Russia введут меры безопасности из-за коронавируса
14:47
Житель Карелии обстрелял из пистолета окно подруги
14:37
В Петербурге десятки человек проверяют на коронавирус
14:11
"Несправедливо": сын Высоцкого возмущен грязной выходкой спецслужб США
14:03
"Сильно замалчиваются": Собчак устроила истерику из-за коронавируса
14:02
В Москве посетители фитнес-центра отравились хлоркой
13:46
В Ватикане зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом
13:40
Овечкин применил грубую силу к противнику (видео)
13:38
Suzuki анонсировала специальные цены на диагностику автомобилей
13:32
"Это опасно": Иглесиас "отключился" рядом с третьим ребенком Курниковой
13:26
Под Москвой на берегу реки нашли скелет
13:20
Сын Порошенко? Сделано сенсационное заявление о Зеленском
13:16
Киев признался в теракте и убийстве легендарного ополченца
13:01
Под Тюменью охранники распылили перцовый баллончик в лицо пенсионеру из-за скандала в очереди
12:57
"Просто подставили": Крутой не ожидал провокации Малахова
12:45
"Хочется грубого животного секса": бесстыдные откровения похотливой Седоковой
12:27
"При раке может молчать": раскрыт страшный обман онкомаркеров
12:02
"Гулять так гулять": Бородина сняла обручальное кольцо
11:48
"Приходится запираться": обезумевшая Терехова вынудила дочь на крайние меры
11:43
Иосиф Пригожин попал в реанимацию с жутким диагнозом
11:22
Водонаева в гневе из-за несчастья с сыном
11:04
Group-IB: У США нет доказательств вины Никиты Кислицина
10:53
Под Калининградом таксист изнасиловал школьницу
10:37
"ДЦП и эпилепсия": Заворотнюк выступила с сообщением о ребенке
10:35
Маркл вернулась в Великобританию после отказа от титула
09:55
"Это наша личная тема": что не поделили Мартиросян и Пугачева
09:50
Трамп признал катастрофические последствия коронавируса
09:40
Миллионы потеряют работу: россиян предупредили о последствиях коронавируса
09:31
Зеленский выставил себя на посмешище из-за коронавируса
09:22
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
09:08
"Что вы нас оскорбляете?": ведущей Арине Шараповой пришлось оправдываться
09:05
В Хабаровском крае машина с людьми провалилась под лед
08:57
Ирину Розанову прилюдно подвергли проверке из-за подозрения на коронавирус
08:30
Лера Кудрявцева объявила об уходе: С таким свинским отношением мириться не буду
08:19
На западе Москвы обнаружены трупы известных шахматистов
08:15
"Начала кричать и обвинять": блогер-фармацевт отыгралась на дочке из-за смерти мужа на банной вечеринке в Москве
06:04
Роза Сябитова назвала главный недостаток российских женщин
04:02
"Коробку для чая напоминает": Волочкова решила заработать на продаже сумок
02:06
Рудковской пришлось оправдываться после попыток заработать на коронавирусе
00:04
Гороскоп на сегодня, 6 марта
22:06
Москва ввела режим повышенной готовности по коронавирусной инфекции
21:51
Исчезла? Больная раком Заворотнюк загадочным образом скрылась от приставов
21:33
Знаменитую книгу Достоевского выставили на торги за 2,5 миллиона рублей
21:05
Цымбалюк-Романовскую обязали заплатить миллион рублей московскому бизнесмену
20:58
Москвичам пообещали около 250 километров новых дорог
20:01
"Ангел мой родной": Шукшина растрогала россиян последним письмом отца
19:49
Четыре женщины разгромили кафе за запрет пить пиво в Барабинске
19:48
"Пили что-то, опохмелялись": Панин высказался про грязный роман с актрисой Александровой
19:14
Тарасов назвал новорожденную дочь как собаку Бузовой
19:12
"Кожаная запятая": Брежнева разглядывала половые органы в эфире передачи
18:40
Россиян с хроническими заболеваниями хотят занести в единый реестр
18:24
"Пообещал меня отдать": вскрылись подробности принудительного замужества Кафельниковой
18:08
Елена Степаненко вытолкнула в эфире Евгения Петросяна
17:35
"Шавермы покушать или дошик заточить": парень Бузовой раскрыл стоимость совместных ужинов
17:25
Знаменитый российский кардиолог назвал причину рака у Заворотнюк
17:20
Врачи обнаружили неожиданную пользу сна с храпящими людьми
17:10
Под Москвой выпивший чистящее средство ребенок срочно госпитализирован
17:07
Высокопоставленного чиновника ГИБДД поймали на взятке
16:58
"Альфонс, денег нет": Дава раскрыл тайну отношений с Бузовой
16:56
Под Москвой обстреляли окна машины пенсионера
16:51
На Украине нашли пугающий источник коронавируса
16:49
На Урале умер известный колдун
16:38
Метеоролог пообещал россиянам идеальное лето
16:35
Появилось сообщение о минировании вылетевшего из Москвы самолета
16:34
"Вы разве не в Москве живете?": появление Повалий в киевском магазине вызвало переполох
16:31
Еремеев утер нос Шепелеву на Первом канале
16:26
Резко изменившийся Корчевников вызвал шок
16:24
Шварценеггер хочет отсудить у россиян 10 миллионов долларов
16:22
Число заразившихся коронавирусом в Бельгии увеличилось
16:15
Валерия готовится заявить всей стране о домашнем насилии
16:11
Топалов взбаламутил народ жалобами на семейную жизнь
16:01
В Башкирии автобус с 40 пассажирами влетел в легковушку
15:57
В Архангельской области мужчина убил соседа из-за громких стонов
15:53
Показавшая "внебрачного" сына от рыжего из "Иванушек" украла деньги у больного ребенка
15:52
Блогер-фармацевт расскажет детям о смерти отца из-за пенной вечеринки в Москве в игровой форме
15:47
Певица Кэтти Перри забеременела от звезды Голливуда
15:46
Деньги с россиян будут собирать по-новому
15:46
Ковальчук вышла в свет в одежде мужа и без макияжа
15:44
"Дикая львица": народ ахнул от обнаженной груди Решетовой
15:44
В Москве нашли притон с секс-рабынями
15:42
В Кемеровской области пенсионерка погибла под колесами пассажирского поезда
15:40
Пьяная жительница Омска бросила ребенка в отделении полиции
15:37
Битва за наследство: родственники известного художника готовы на убийство ради выгоды
15:36
Тарзан объяснил негаснущее сексуальное влечение к Королевой за 20 лет брака
15:35
К встрече Путина и Эрдогана: в Турции предложили отпустить убийц российского посла
15:34
Решительный Путин довел до истерики нервного Эрдогана
15:30
"Во всех словах ее абсолютная ложь": отец высказался об Алесе Кафельниковой
15:30
Беременные женщины Меньщикова: бывшая и нынешняя супруги пришли искать правду на шоу Шепелева
15:23
Муцениеце сильно изменилась после развода с Прилучным
15:18
"Мохнатые ляжки": странная дочь Успенской шокировала новым фото
15:16
"Терпит лишения": Нельсон из "Рефлекса" о тяжелой доле единственного сына
14:26
Молодую актрису Анастасию Казанцеву избили в Москве
14:24
Вскрылось содержание спецдокладов ФСБ Путину о коронавирусе
11:45
"Шпагат краба": Утяшева восхитила россиян чудесами растяжки
11:35
В России выявлен новый пациент с коронавирусом
11:26
Малолетний цыганенок отказался от близости с 66-летней Успенской
11:26
Более 300 дизайн-решений для мегаполисов представят на международной выставке "Город: детали"
11:19
Худшее впереди? Человечество предупредили о второй волне коронавируса
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

За все ответила по закону: суд признал виновной киевскую пианистку Цымбалюк-Романовскую
"Друзья так не поступают!": оскорбленная подлостью Кудрявцева пристыдила директора МУЗ-ТВ
"Грех жаловаться!": директор "Муз-ТВ" заткнул рот обиженной Лере Кудрявцевой
Виновата Пугачева? Названа сенсационная причина, почему Кудрявцеву вышвырнули вон
Плати теперь за все сама: умерший на банной вечеринке муж блогерши оставил долги
Престарелый отец Филиппа Киркорова объявлен в розыск
Сериалы

Головин из "Кадетства" вновь влип в неприятности из-за родившей любовницы

Александр Головин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Вокруг звезды сериала "Кадетство" Александра Головина вновь сгустились тучи. Экс-возлюбленная требует от артиста деньги.
прочитано 121 раз

Несколько лет назад на съемках Александр Головин познакомился с визажистом Светланой Белогуровой. Мимолетный роман завершился, когда девушка узнала о беременности. Актер не хотел признавать ребенка и как-либо участвовать в его жизни.

ПО ТЕМЕ

Отказавшегося от ребенка Головина поставили на место

Головин из "Кадетства" игнорирует тяжелобольную внебрачную дочь

Белогурова обратилась в суд. Светлане удалось доказать отцовство и добиться алиментов в сумме 22 тысяч рублей. Головин с решением Фемиды согласился, ведь экс-зазноба требовала от него 200 тысяч ежемесячно.

Результатом тяжбы осталась неудовлетворена Светлана. Девушка заявила, что настоящие мужчины перевелись, и вновь подала иск на звезду сериала "Кадетство". Теперь Белогурова требует, чтобы Головин возместил ей судебные издержки. По словам девушки, на юристов она потратила 200 тысяч рублей.

Адвокат знаменитости, Тимур Матвеев, с заявлением Светланы Белогуровой уже ознакомился. По словам защитника, девушка сильно завышает свои траты. Юрист подчеркнул, что издержки по оплате услуг юристов не могут быть основаны на известности лица, участвующего в деле.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Александр Головин (@s.a.n.e.k13)

Матвеев сообщил также, что Головина все ошибочно считают антигероем в этой истории, между тем подобное мнение ошибочное. Юрист уверен, что поклонникам артиста не стоит делать скоропалительных выводов. Адвокат поведал, что звезда сериала "Кадетство" всегда помогала своему ребенку материально, однако Белогурова этот факт умалчивает, сообщает Starhit.

Напомним, единственной дочери Александра Головина Оливии в конце апреля исполнится два года. Светлана Белогурова воспитывает наследницу одна. 

6 марта 2020, 13:36

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Отказавшийся от российской нефти Лукашенко нарвался на неприятности
Появились сообщения о бунте турецких военных против Эрдогана
"Он ничего не понимает": Порошенко публично опозорил Зеленского
Госдума поддержит регионы с наибольшей убылью населения

Шоу-бизнес

"Никуда не денешься": любвеобильный Лепс осчастливил сразу нескольких женщин
"Это опасно": Иглесиас "отключился" рядом с третьим ребенком Курниковой
"Просто подставили": Крутой не ожидал провокации Малахова
"Хочется грубого животного секса": бесстыдные откровения похотливой Седоковой

Проишествия

"Дотянул": блогер-фармацевт назвала шокирующую причину смерти мужа на банной вечеринке в Москве
Саранский маньяк-убийца решил очистить мир от "грешных" женщин
Бил руками и ногами: в Москве сосед напал на гея-блогера и его друга
Папу Римского сразила болезнь после выхода на публику

Lifestyle

В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
"Нежнейший!": Миронов потряс интимными письмами к брату
Шоу-бизнес

"Просто подставили": Крутой не ожидал провокации Малахова

Разин раскрыл правду о скандальном выпуске шоу

Общество

"Дни.ру" дарят билеты: концерт Дмитрия Ланского

Артист представит сольную программу
Шоу-бизнес

"Никуда не денешься": любвеобильный Лепс осчастливил сразу нескольких женщин

Певец похвастался успехами
Шоу-бизнес

Заявлено о продаже имущества и переезде парализованной Заворотнюк

Появились новые данные об актрисе

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 6 марта
Гороскоп на сегодня, 5 марта
Гороскоп на сегодня, 4 марта
Гороскоп на сегодня, 3 марта

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Это нормальная практика для фигуристов": Загитова раскрыла секрет успеха на льду
Чемпионка Сотникова объявила об уходе из спорта
Губерниев сорвался на иностранных спортсменов из-за Логинова
Сын Роналду выложил в Сети фото с голым отцом и в одночасье стал звездой

Регионы

Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Россиянам придумали новый налог: кому придется заплатить
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+