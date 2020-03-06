Головин из "Кадетства" вновь влип в неприятности из-за родившей любовницы

Несколько лет назад на съемках Александр Головин познакомился с визажистом Светланой Белогуровой. Мимолетный роман завершился, когда девушка узнала о беременности. Актер не хотел признавать ребенка и как-либо участвовать в его жизни.
Белогурова обратилась в суд. Светлане удалось доказать отцовство и добиться алиментов в сумме 22 тысяч рублей. Головин с решением Фемиды согласился, ведь экс-зазноба требовала от него 200 тысяч ежемесячно.
Результатом тяжбы осталась неудовлетворена Светлана. Девушка заявила, что настоящие мужчины перевелись, и вновь подала иск на звезду сериала "Кадетство". Теперь Белогурова требует, чтобы Головин возместил ей судебные издержки. По словам девушки, на юристов она потратила 200 тысяч рублей.
Адвокат знаменитости, Тимур Матвеев, с заявлением Светланы Белогуровой уже ознакомился. По словам защитника, девушка сильно завышает свои траты. Юрист подчеркнул, что издержки по оплате услуг юристов не могут быть основаны на известности лица, участвующего в деле.
Матвеев сообщил также, что Головина все ошибочно считают антигероем в этой истории, между тем подобное мнение ошибочное. Юрист уверен, что поклонникам артиста не стоит делать скоропалительных выводов. Адвокат поведал, что звезда сериала "Кадетство" всегда помогала своему ребенку материально, однако Белогурова этот факт умалчивает, сообщает Starhit.
Напомним, единственной дочери Александра Головина Оливии в конце апреля исполнится два года. Светлана Белогурова воспитывает наследницу одна.
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