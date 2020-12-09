Уколотому Юрию Стоянову запретили алкоголь

Как оказалось, знаменитости уже укололи вакцину "Спутник V". Юрий Стоянов привился еще в конце сентября.
По словам знаменитости, врачи предупреждали его о возможных побочных эффектах от инъекции. "Я считаю, что лучше немного потемпературить, чем потом попасть в реанимацию", – рассудил Стоянов.
Доктора запретили привитому артисту употреблять алкоголь. По словам знаменитости, после введения "Спутника V" 20 дней нельзя пить спиртное. Между тем Юрий Стоянов уверен, что будет достаточно и семидневного воздержания от горячительных напитков.
63-летний Юрий Николаевич отметил, что после вакцинации его психологическое состояние улучшилось. Знаменитость перестала тревожиться о вероятном заражении.
Юрий Стоянов призвал поклонников последовать его примеру. Артист подчеркнул, что говорит искренне, никто не просил его рекламировать вакцину.
Знаменитость сообщила также, что пандемия не сказалась на ее занятости. Стоянов вернулся к работе в июне и все еще загружен. В феврале 2021 года свет увидит сериал "Марлен", в котором артист исполняет главную роль. Скоро выйдет многосерийный фильм "Вампиры средней полосы", где Юрий Николаевич также сыграл центрального персонажа.
Популярные темы форума
Путин не вор!
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Вы любитель свинины?
бывший попользовал и бросил?
Я парень и хочу накачать губы, мне 14 лет и у меня большая грудь, встречаюсь с двумя мужчинами, а одноклассник задолбал, обрюхатил студентку.
Подросток
Вам делают комплименты?
вовлекла подругу в проституцию, что делать?
Хочу в восьмой раз выйти замуж, но
Какая должна быть женская грудь?