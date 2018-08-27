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Третий фестиваль Skolkovo Jazz Science: умная музыка в умном месте

Фото: пресс-служба
25 августа в Инновационном центре "Сколково" прошло событие, объединяющее музыку и науку – третий фестиваль Skolkovo Jazz Science. На двух сценах выступили десять ярких джазовых коллективов со всего мира, а также прошли занимательные лекции и захватывающие научные дискуссии с участием экспертов мирового уровня. Весь день на фестивале работали DIY–лаборатории, ярмарка книг и винила, art&science объекты, фудкорт. В этом году Skolkovo Jazz Science посетило более 6 500 гостей.
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Кульминацией вечера стало совместное выступление на Главной сцене бессменного хедлайнера – Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана с легендарной вокалисткой Fantine (США).

"Фестиваль становится год от года всё популярнее, а музыка, звучащая здесь – разнообразнее и интереснее" – отметил Игорь Бутман, добавив, что в этом году Фестиваль собрал невероятно ярких и талантливых музыкантов со всего мира.

Началась музыкальная программа Главной сцены с выступления международного трио VINTSKEVICH KERSHAW (Россия-Великобритания) и Вартана Бабаяна, которые представили альбом "Под другим небом" ("UNDER a DIFFERENT SKY"). Наши российские исполнители – группа Gayana познакомили зрителей со своей аутентичной музыкой, вдохновленной эпохой 80-х. Гости Фестиваля тепло приветствовали на Главной сцене мастеров современной соул-музыки группу Mamas Gun (Великобритания) и новый проект Петра Востокова Mambo Party (Россия – Куба), исполнивших оригинальный латиноамериканский джаз.

Фото: пресс-служба

На Экспериментальной сцене ключевым событием стало выступление участницы проекта "Голос" Тины Кузнецовой с собственным проектом Zventa Sventana и одного из лучших исполнителей северо-европейского джаза, трубача, композитора и руководителя собственного оркестра Mathias Eick (Норвегия).

"Для меня большая честь выйти на сцену здесь, в Сколково. Это удивительное место – его атмосфера напоминает городок, в котором я родился" - рассказал Mathias Eick.

На Экспериментальной сцене также выступили: одна из самых заметных соул-певиц столицы -  Света Жаворонкова в составе Secret Atelier, группа "21 pm" и Валерий Степанов.

Фото: пресс-служба

Значимыми событиями дня в научной части программы стали публичная лекция на тему: "Музыка меняет мозг? Запутанный клубок причин и следствий", прочитанная популяризатором науки и лауреатом премии в области научно-популярной литературы "Просветитель" Асей Казанцевой на Экспериментальной сцене, открытая беседа на тему: "Экономика свободы творчества", проведенная здесь же экономическим и политическим обозревателем Борисом Грозовским и бурная полемика в рамках дискуссии "Жизнь и смерть профессий. Технологическая революция на рынке труда – и чего от нее ждать", в которую вступили Директор Московской школы продвинутых коммуникаций MACS Надежда Макова и директор Yandex по распространению технологий Григорий Бакунов на Главной сцене.

Фото: пресс-служба

Свои проекты на мероприятии представили: Британская Высшая школа дизайна, Российский национальный музей музыки, проект игр "Rifma", проект "Маленький самолетик", "Мир квестов", Мосигра, Play & Progress, школа музыки "Виртуозы", фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" Лига роботов, сеть семейных кафе "Андерсон" и Библиотека иностранной литературы. В сотрудничестве с фестивалем науки "WOW!HOW?" на площадке были созданы интерактивные зоны, объекты в тематике Art&Science, открыты научные DIY-лаборатории.

По словам организаторов, благодаря Фестивалю за три года территория инновационного центра в сознании многих москвичей стала знаковым местом, где можно приятно провести время с семьей, а также поучаствовать в культурных событиях.

"Я думаю, что Skolkovo Jazz – это самая умная публика. Потому что Jazz – это самая умная музыка, а Сколково – это самое умное место" – отметила вице-президент Фонда "Сколково" Елена Зеленцова.

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