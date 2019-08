Зеленский бросился в ноги Трюдо от страха перед Путиным

Несмотря на то, что в центре внимания во время встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона были вопросы европейского пути России, а также перспективы двустороннего сотрудничества, самое пристальное внимание прошедшему мероприятию уделили украинские эксперты и политики. По их единодушному мнению, прошедшее мероприятие стало однозначным триумфом Москвы и разгромным фиаско Киева.

Ситуация накалилась еще больше после того, как мировая общественность начала обсуждать перспективы возвращения России в G8. Для украинских властей и лично Владимира Зеленского подобная перспектива, судя по публичным заявлениям специалистов, сродни абсолютному разгрому. Неудивительно, что в таких условиях президент Украины бросился по миру искать союзников.

Так, специально чтобы обсудить будущее России в "большой восьмерке" Владимир Зеленский позвонил премьер-министру Канады Джастину Трюдо, передает издание "Обозреватель". Он выразил своему собеседнику благодарность за "решительную позицию" по этому вопросу. Ранее канадские власти выступили против идеи возвращения России в G8 до того, как она выполнит некие условия. Кроме того, Зеленский договорился с Трюдо вернуться к обсуждению этого же вопроса после завершения саммита G7 во Франции.

Since March 2014, when Russia was suspended from the G8, nothing has changed. The Ukrainian Crimea is still occupied, the Ukrainian Donbas is still suffering from the war. Grateful to those countries that have consistently supported Ukraine’s territorial integrity and sovereignty