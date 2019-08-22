Зеленский бросился в ноги Трюдо от страха перед Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил премьер-министру Каналы Джастину Трюдо, чтобы обсудить с ним перспективы возвращения России в G8. О том, что "большая семерка" уже в самое ближайшее время может вновь стать "восьмеркой" заговорили после встречи Владимира Путина с Эммануэлем Макроном.

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