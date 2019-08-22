Нахамившего Путину Зеленского прилюдно опозорили

Бесплодные грезы о Крыме заставили президента Украины Владимира Зеленского выступить с весьма странным и откровенно хамским заявлением. На зияющие дыры в логике политика обратили внимание официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова и член Совета Федерации Алексей Пушков.

Заявления целого ряда западных политиков о возможном возвращении России в неформальный клуб "Большая семерка", после чего он превратится в "Большую восьмерку", заставило говорить о том, какие для этого условия необходимо выполнить Москве. Однако ставить вопрос подобным образом неправильно, уверен сенатор Алексей Пушков.

"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению. Если "семерка" хочет остаться в своем нынешнем составе – без России и Китая, вызывая все меньше интереса в мире, то это ее выбор. Но ей следует понять: выставление условий России – плохая политика", – написал он в своем Twitter.

По его словам, стремление Украины влезть в обсуждение этого вопроса вызывает еще больше нареканий, пишет RT. "Когда это делает Зеленский, не имеющий к G7 никакого отношения, это комичная политика. Его кто-то уполномочил говорить от имени G7?" – спросил Пушков. Сенатор посоветовал Владимиру Зеленскому "понять подлинный вес Украины в мировых делах", передает Life.

Когда условия для участия России в G8 выставляют лидеры «cемерки», это негодная политика. Когда это делает Зеленский, не имеющий к G7 никакого отношения, это комичная политика. Его кто-то уполномочил говорить от имени G7? Пора бы ему понять подлинный вес Украины в мировых делах. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 22, 2019

Обратила внимание на выступление украинского лидера и официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Фраза "выполнение всех условий станет "настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии" удивила дипломата. Она отметила, что закавыченная фраза является бессмысленным набором букв.

Для начала достаточно просто взглянуть на определение термина "дипломатия", чтобы понять, что государство не может "вновь занять свое место в повестке дипломатии". Если под этой сомнительной с точки зрения смысла фразой понималось, что страну обсуждают на международных форумах, то Россия и без того обсуждается "большой семеркой" на регулярной основе. "Поэтому и эта мысль сформулирована неграмотно", – подчеркнула Мария Захарова.

Зеленский говорит что вернув Крым можно вступить в G8. А почему тогда Украину, которая вернула России Крым в 2014 году, в G8 не приняли? — Голос Мордора (@spacelordrock) August 22, 2019

Ну а если под "высокой дипломатией" Владимир Зеленский понимает международные площадки, то ему следует учесть, что Россия принимает участие в работе самой главной из них – Совета Безопасности ООН. "Не надо обижать центральный орган Организации Объединенных Наций, чьи решения обязательны для исполнения. Кстати, Минские соглашения были поддержаны резолюцией Совета Безопасности. Соответственно, Украина обязана их выполнить", – заметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

"Теперь про сигналы. Их ждут от Вас. И не в соцсетях, а в реальности", – заключила Мария Захарова. Напоследок она в шутку пообещала Владимиру Зеленскому продолжить консультировать его по разным вопросам, пока он не укомплектует Министерство иностранных дел Украины. "А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потролить, а получилось как всегда, хотя и по-братски", – подчеркнула она.

В итоге попытка Владимира Зеленского обратиться к Владимиру Путину с откровенно хамскими требованиями обернулась провалом. В речи президента Украины было обнаружено так много несоответствий и дыр в логике, что он моментально стал посмешищем для пользователей Сети.