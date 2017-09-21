Американцы раскусили ложь Порошенко

Петр Порошенко обиделся на украинцев. Президент пожаловался американским предпринимателям на беспрецедентное давление со стороны "гражданского общества". И заодно пообещал больше не "кошмарить" частный бизнес.

"Плач Порошенко" пришлось выслушивать членам Американской торговой палаты и примкнувшим предпринимателям, которые пришли на закрытую встречу с украинским президентом. После жалоб на давление со стороны неблагодарных соотечественников Петр Алексеевич клятвенно пообещал прекратить правительственные рейды против частного бизнеса: он осознал, что это отпугивает инвесторов.

Участник встречи с Порошенко, пожелавший остаться анонимным, рассказал телеканалу Fox News, что украинскому президенту не удалось развеять скепсис американского бизнес-сообщества. В США не верят, что Порошенко способен выполнить обещание.

Визит президента Украины в Соединенные Штаты по продолжительности побил все рекорды, пишет "Вести-Украина". Издание признает, что это никак не отразится на отношении простых американцев к украинской власти и стране в целом. Большинство из них уверены, что Вашингтон зря помогает Киеву.

Журналисты приводят мнение менеджера крупной консалтинговой фирмы Брайана Макгилла. "Америка много помогает Украине, но, мне кажется, зря. Все равно эти деньги украдет ваше правительство. И, скорее всего, ваша страна окажется под влиянием России, как это было сотни лет до того. А для Штатов важнее Ближневосточный регион, там нефть и деньги", – поделился американец своим взглядом на ситуацию.

В преддверии визита Порошенко в США The Wall Street Journal писала, что бизнес президента Украины все растет и магазины его фирмы Roshen появляются на каждом углу в украинских городах. Автор отмечал, что глобальной проблемой страны являются "повсеместная коррупция, вымирание населения и неэффективность госуправления".

Украинские СМИ подчеркивают, что все больше украинцев едут в Россию. Их число сравнялось с показателями 2013 года, когда еще не было госпереворота и конфликта на юго-востоке страны. Многие едут на заработки, некоторые обращаются за получением российского гражданства. Но есть и еще одна категория – сотрудники крупных компаний, главные офисы которых расположены в Москве. Эксперты подчеркивают, что политические проблемы не смогли остановить сотрудничество в бизнесе.