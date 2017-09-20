Пенс и Порошенко сбежали из зала перед речью Лаврова

Вице-президент США Майкл Пенс и президент Украины Петр Порошенко покинули зал министерского заседания Совета безопасности ООН по миротворчеству перед выступлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова. При этом сами политики уже успели произнести свои речи.

В центре обсуждения на министерском заседании Совета безопасности ООН по миротворчеству находился вопрос подобной деятельности в целом. В прочем, это не помешало Петру Порошенко, рассказать собравшимся о том, какой он видит ситуацию в Донбассе и попросить как можно скорее разместить там миротворцев.

Со своим докладом выступил также Майкл Пенс. После этих выступлений украинский президент покинул зал, передает РИА Новости. Спустя пару минут вышел и вице-президент США. Отмечается, что сделали они это до того, как слово взял Сергей Лавров.

Отметим, во время выступления украинского лидера, главы российского МИД также не было в зале. Выступления Петра Порошенко слушали постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, замминистра иностранных дел Геннадий Гатилов и другие члены российской делегации.

Ранее Сергей Лавров рассказывал, что один из основных вопросов по миротворческим миссиям ООН по всему миру, которые беспокоят американских политиков, касается финансов. "У США есть позиция, что слишком много денег на это тратится", – отметил глава МИД России.

"Я думаю, что определенную экономию на целом ряде миротворческих операций можно получить, имея ввиду не свёртывание этих операций везде и повсюду, а приводя каждую из этих операций в более эффективное и экономное состояние без ущерба для выполнения ими своих мандатов", – добавил он.