Перевод речи Порошенко на русский взбесил Украину

Украинские социальные сети кипят от недовольства. Выступление президента страны Петра Порошенко на Генассамблее ООН транслировали с русским переводом.

Дело в том, что русский, в отличие от украинского, считается официальным языком ООН, и на мероприятии просто не было переводчика на мову. Многие пользователи Сети об этом не знали и начали писать гневные комментарии. Юзеры обвинили новостное агентство hromadske.ua, которое выложило у себя в Facebook видеозапись выступления Петра Порошенко, во всех возможных грехах.

Одни пользователи считают необходимым подать жалобу в аппарат президента, что "его переводят на язык захватчиков". Другие недоумевают, зачем нужен был перевод: "Выложили бы оригинал". Некоторые в комментариях просят рассказать, что он говорит.

Кто-то все-таки попытался донести до разъяренных пользователей, что других вариантов у новостного агентства не было. "Неужели никто не знает, что в ООН есть официальная служба синхронного перевода на языки ООН?" В ответ несется только: "Позор за перевод на русский!" и "Ганьба!"

Напомним, недавно Верховная рада приняла поправки в закон "Об образовании", который фактически уничтожает традицию преподавания на любых языках, кроме украинского. Это решение возмутило всех: Венгрия, которая была вынуждена жаловаться в ОБСЕ и Европейский союз, сочла, что поправка идет вразрез с европейскими ценностями, и отказалась поддерживать инициативы Киева и вступление страны в Евросоюз.

Москва также недовольна запретами на преподавание. Министерство иностранных дел России напомнило Украине, что закон, направленный на тотальную украинизацию школ Незалежной и фактическое уничтожение образования на русском и других языках, прямо противоречит Конституции страны, а также ее международным обязательствам в гуманитарной сфере.