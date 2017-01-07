В Сеть попали слова депутата Рады о захвате власти на Украине

Расстрел Расула Мирзаева Астрологический прогноз со 2 по 8 января Телепрограмма на праздники Дом-2 Новый год 2017
Политика

Что сделает с миром Дональд Трамп

Как изменит политический пейзаж новый президент США
Политика

Обама пожаловался на доверие американцев к Путину

Уходящий президент США заметил, что российскому лидеру республиканцы доверяют больше, чем демократам
партнеры
Суббота 7 января
Лента новостей
21:19
Тело 12-летнего школьника найдено на востоке Москвы
18:01
СБУ дало рекомендации Савченко
17:52
В Москве объявлен оранжевый уровень опасности
17:33
В Литве закрыли "Угадай мелодию" из-за нацистского жеста
17:19
"Газпром" поставил новый рекорд
16:25
Миллионер подразнил ненавистников видео с обнаженными моделями
15:53
Гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону выиграл француз
15:16
Когда москвичам ждать прихода тепла
14:50
"Викинг" поставил рекорд по сборам
14:21
Зимнее умиротворение
14:15
На месте пожара в гостинице на северо-востоке Москвы найдены два тела
13:30
Lamborghini разбился в ДТП в Петербурге (фото)
13:04
В отеле на юго-востоке Москвы объявлена угроза взрыва
12:50
У Лозы загорелись уши после рождественской службы
12:38
Пожар в гостинице на северо-востоке Москвы попал на видео
12:04
Разведку США высмеяли за доклад о "русских хакерах"
11:29
Рождественская ночь стала самой холодной с начала зимы
11:19
Как Путин встретил Рождество
11:04
"Мажору с автоматом" грозит семь лет тюрьмы
10:40
От аномального мороза пострадали больше полусотни москвичей
10:33
Путин встретил Рождество в монастыре
10:15
В гостинице на северо-востоке Москвы произошел пожар
10:00
Прогноз здоровья по знакам зодиака на 2017 год
18:33
Рожденные в год Петуха российские звезды
17:42
Названа дата похорон космонавта Игоря Волка
17:39
Продюсер "Викинга" оправдался за "исторические ошибки" в фильме
17:17
"Мажором с автоматом" оказался безработный махачкалинец
16:34
Московского чиновника связали и ограбили на 2,5 миллиона
15:55
Синоптики предупредили москвичей об аномальных морозах
15:07
Известного ресторатора заподозрили в стрельбе из автомата в Москве
14:31
Лыжник Устюгов посвятил маме пятую кряду победу на "Тур де Ски"
14:24
"Опухшую" Анну Семенович высмеяли за фото без макияжа
13:44
Полиция отреагировала на видео со стрельбой в центре Москвы
13:38
В Тульской области поезд насмерть сбил школьницу
13:27
Рудковская закатила скандал из-за сына от Плющенко
13:09
Подробности смертельного застолья в Красноярске
12:52
Десять жителей Москвы госпитализированы с обморожением
12:37
Скончалась звезда "Танцора диско"
12:13
Россия отозвала авианосец "Адмирал Кузнецов" из Сирии
12:05
Сеть поразило видео с тысячами "киндеров" на берегу моря
11:46
На востоке Москвы найден труп мужчины с огнестрельным ранением головы
11:17
Настоятельницу православного монастыря убили в Белоруссии
11:04
Бузова отомстила Тарасову
10:36
Столичные морозы бьют рекорды
10:21
Мажоры открыли стрельбу из автомата в центре Москвы
10:01
Бизнес-гороскоп на январь 2017 года
10:00
Четверо жителей Красноярска умерли после распития алкогольного коктейля
22:43
Елена Летучая: Сейчас я уже глубже рою
21:41
За пропавшую в Петербурге девочку требуют выкуп
17:26
В Сочи открылось первое казино
17:10
В Измире подорвали заминированный автомобиль
16:59
Перевернувшие сознание сериалы
16:43
Тарасов не отходит от избитого Мирзаева
16:26
В сирийской Латакии прогремел мощный взрыв
16:19
Грустная собака Ольги Орловой
16:03
Диетологи разделили продукты по полезным веществам
15:54
Гаишников заставили чистить дороги
15:36
В Москве объявлено экстренное предупреждение
15:25
Мирзаев знал стрелявших в него преступников
15:02
Звездные разводы ушедшего года
14:46
Изуродованная Саша Project показала округлившийся живот
14:34
Волочкова резвится в новогодние праздники
14:25
Охранник чуть не убил Елизавету II
14:10
Радости и опасности зимних праздников
13:48
Москвич умер после ночного марафона за видеоигрой
13:40
Самарский дворник-экстремал попал на видео
13:22
Раскрыта личность стрелявшего в Мирзаева
13:00
Чем заняться в кризис
12:44
Обаму объявили в розыск после теракта в Стамбуле
12:23
В гощника на ралли "Дакар" ударила молния
12:11
Сын известного певца попал в больницу
11:42
Самолет НАТО опасно сблизился с российским лайнером
11:31
Создатель "Шерлока" ответил взбешенным фанатам
11:15
Американский бомбардировщик B-52 развалился во время полета
11:09
Неизвестный до смерти забил женщину в Москве
11:04
В столичных аэропортах отменены 19 рейсов
11:00
Гороскоп здоровья на январь 2017 года
10:42
На Москву надвигается шторм
10:38
В центре Москвы автомобиль вылетел в реку (видео)
10:07
Россия проиграла США в полуфинале чемпионата мира по хоккею
19:43
В Подмосковье погиб известный математик
19:03
Елена Темникова совершила роковую ошибку
18:37
Сергей Лазарев отказался от семьи
17:54
В Нью-Йорке сошел с рельсов пассажирский поезд (видео)
17:45
У 65-летней пенсионерки из Люберец нашли килограмм героина
17:34
Олег Ляшко вместо жены увез в Таиланд друга
16:57
В лесу под Москвой пропала девочка-подросток
16:50
Как лыжник Устюгов заткнул ненавистников России
16:26
Состояние расстрелянного Мирзаева резко ухудшилось
16:03
Вооруженный мужчина порезал 11 воспитанников детсада
15:48
Почему животные так любят крушить новогодние елки
15:34
Самые зрелищные хоккейные драки
15:29
Билан показал маленькую сестру
15:02
ФСБ опасается повторения "берлинского теракта" в Москве
14:20
Петербуржцы расстроили Машу Распутину
14:08
Подробности столкновения 23 автомобилей на юге Москвы
13:49
Земфира переедет жить за границу
13:43
Военные показали уникальное видео с "Адмирала Кузнецова"
13:29
Во Внуково произошло ЧП с Boeing 737
13:15
Появилось видео с места крупного ДТП на МКАД
партнеры

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
Тарасов празднует развод с Бузовой
Победителем шоу "Голос" стала Дарья Антонюк
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Божена Рынска сбежала из России после скандала с Ту-154
Политика

В Сеть попали слова депутата Рады о захвате власти на Украине

Фото: GLOBAL LOOK press\Sergii Kharchenko
В Сети была опубликована аудиозапись разговора депутата Верховной рады Сергея Пашинского с лидером партии "УКРОП" Геннадием Корбаном. В ходе разговора парламентарий признается в захвате власти, а также жалуется на ближайшее окружение президента Страны Петра Порошенко.
прочитано 2597 раз

Бывший заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов выложил на своей странице в Facebook аудиозапись телефонного разговора депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского из "Народного фронта" Яценюка и бывшим главой партии "УКРОП" Геннадием Корбаном. По данным издания "Страна.ua" запись была сделана в марте 2015 года, после конфликта миллиардера Игоря Коломойского с Петром Порошенко.

ПО ТЕМЕ

Украина бьется в истерике из-за заявления Ле Пен по Крыму

Соратники Порошенко передрались на корпоративе

Исходя из разговора становится понятно, что у Сергея Пашинского и политических сил, которые за ним стоят, были паны по захвату власти на Украине. "Когда мы захватим власть, мы с тобой, блин, будем руководить этой страной, чтоб она процветала", – пообещал он Андрею Портнову. "Сереж, не говори такие вещи по телефону", – одернул его собеседник.

На это парламентарий заметил, что власть захватывать собирается не для себя, а для президента и добавил, что он друг действующего главы государства. "И этих ушлепков, которые его окружают и ему врут, что мы его враги, мы их расстреляем первыми", – пообещал Пашинский. "Только врут, блин, ничего делать не могут, даже воровать не умеют", – посетовал он.

Также известно, что народный депутат Сергей Пашинский причастен к стрельбе в лесу неподалеку от села Васильевское. Известно, что все случилось из-за дорожного конфликта. Депутат утверждает, что выстрелил в человека в целях самозащиты. Однако существует версия, что парламентарий сам напал на автолюбителя, с которым повздорил.

Автор: Геннадий Куприянов7 января 2017, 12:26

Политика

Обама пожаловался на доверие американцев к Путину
В Сеть попали слова депутата Рады о захвате власти на Украине
Знаменитые перлы политиков
Глава Пентагона напоследок обвинил Путина во всех бедах

Шоу-бизнес

У Лозы загорелись уши после рождественской службы
"Опухшую" Анну Семенович высмеяли за фото без макияжа
Рудковская закатила скандал из-за сына от Плющенко
Бузова отомстила Тарасову

Проишествия

Что известно о пожаре в гостинице на северо-востоке Москвы
"Мажору с автоматом" грозит семь лет тюрьмы
За пропавшую в Петербурге девочку требуют выкуп
Назван исполнитель новогодней бойни в Стамбуле

Lifestyle

Продюсер "Викинга" оправдался за "исторические ошибки" в фильме
Скончалась звезда "Танцора диско"
Перевернувшие сознание сериалы
Диетологи разделили продукты по полезным веществам
Общество

Когда москвичам ждать прихода тепла

Синоптики обещают, что уже начиная с 8 января в столичном регионе начнется потепление
Общество

Миллионер подразнил ненавистников видео с обнаженными моделями

Новый год стал для 36-летнего американца поводом подвести промежуточные итоги
Общество

В Литве закрыли "Угадай мелодию" из-за нацистского жеста

Нацистское приветствие продемонстрировала актриса Аста Баукуте
Общество

В Москве объявлен оранжевый уровень опасности

Согласно данным синоптиков, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба

Гороскоп

Прогноз здоровья по знакам зодиака на 2017 год
Бизнес-гороскоп на январь 2017 года
Гороскоп здоровья на январь 2017 года
Земфира переедет жить за границу

Фоторепортажи

Как Путин встретил Рождество
Рожденные в год Петуха российские звезды
Грустная собака Ольги Орловой
Волочкова резвится в новогодние праздники

Спорт

Тарасов не отходит от избитого Мирзаева
Как лыжник Устюгов заткнул ненавистников России
Самые зрелищные хоккейные драки
Ополчившийся против России Пихлер получил отпор

Регионы

Подробности смертельного застолья в Красноярске
Самарский дворник-экстремал попал на видео
Приземлившийся на брюхо самолет "Аэрофлота" напугал россиян
В Ставрополе детей затянуло в эскалатор (видео)
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru