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Благоустройство вокруг трех новых станций метро в Коммунарке завершено

Благоустройство вокруг трех новых станций метро в Коммунарке завершено
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Территория стала комфортнее и красивее.

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по проектам благоустройства территории возле станций метро «Коммунарка», «Новомосковская» и «Потапово». В результате обеспечена более удобная пешеходная и транспортная доступность новых станций метрополитена, улучшен эстетический вид общественных пространств в районе Коммунарка ТиНАО.

Реализованные проекты благоустройства затронули улицы Александры Монаховой, Карасева и Василия Ощепкова. Там сделали комфортные пешеходные маршруты и подъезды для автомобилей, обновили имеющиеся и проложили новые тротуары, организовали парковочные карманы, установили дополнительные светофоры, а нерегулируемые пешеходные переходы оснастили опорами контрастного освещения. После обновления тротуарной сети общая площадь пешеходной зоны там достигла почти 27 тысяч квадратных метров.

Специалисты также заменили более 100 тысяч квадратных метров асфальта на дорогах и 10 светофоров. Территории возле новых станций теперь освещает около 400 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. Для комфорта пассажиров открыли новые автобусные остановки в районе станций метро «Потапово» и «Коммунарка», возле последней заменили три остановочных павильона.

Провода, тянувшиеся по воздушным линиям, убрали в подземную кабельную канализацию общей протяженностью более 12 километров. Это улучшило облик территории, а эксплуатировать коммуникации стало безопаснее. Проложили и дополнительную ливневую систему.

В ходе работ также благоустроили пространство около Дома культуры, расположенного неподалеку от со станции «Коммунарка», и обновили сквер на улице Александры Монаховой. Там установили современные фонари, скамейки для отдыха и качели, отремонтировали две детские площадки. В сквере появилась небольшая спортивная зона.

Обязательной составляющей всех столичных проектов благоустройства является озеленение. Соответственно, в районе указанных станций метро в Коммунарке разбили газон общей площадью более 70 тысяч квадратных метров.

Напомним, до образования Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) на этих территориях не было метро, теперь же местным жителям доступны станции трех веток столичной подземки и платформы двух Московских центральных диаметров (МЦД).

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16 июня 2025, 11:23
Фото: mos.ru
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