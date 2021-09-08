Число пострадавших при взрыве в подмосковном Ногинске увеличилось до 17 человек

Утром 8 сентября в подмосковном Ногинске прогремел взрыв в жилом доме. В результате случившегося обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах девятиэтажки.
Согласно последним данным, без вести пропали шесть человек, двое погибли и еще 17 пострадали. Как сообщает "Подмосковье сегодня", пострадавшие с травмами различной степени тяжести находятся в больнице, им оказывается медпомощь. Причины взрыва устанавливаются, возбуждено уголовное дело.
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