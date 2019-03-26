Москвичей напугал странный предмет у здания Минобороны

В Сети опубликованы кадры, снятые возле одного из принадлежащих Министерству обороны зданий в Москве. Возле забора лежит завернутый в белую ткань предмет, по очертаниям похожий на автомат, передает "Царьград".
Что это – никто не понимает. Обстоятельства происходящего устанавливаются.
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