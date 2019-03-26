В центре Москвы безработного приезжего ограбили на миллион

В Спиридоньевском переулке в центре Москвы напали на безработного приезжего 1970 года рождения, передает сетевое издание m24.ru. Его ударили электрошокером, после чего отобрали сумку, в которой было больше миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой в особо крупном размере". Личности злоумышленников устанавливаются.
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Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
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