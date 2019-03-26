В Баку загорелся крупный ТЦ

В крупном торговом центре "Диглас" в поселке 8-й километр Низаминского района Баку произошел пожар, передает телеканал "360". На место прибыли экстренные службы.
Проводится эвакуация. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Очевидцы сняли место ЧП на видео.
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