Boeing с пассажирами экстренно сел из-за угрозы взрыва

В авиакомпанию Singapore Airlines поступил анонимный звонок о том, что в вылетевшем из Мумбаи лайнере, выполнявшем рейс SQ423, заложена бомба, передает телеканал "360". На борту Boeing 777-300ER было 263 пассажира. На посадку его сопровождали два истребителя ВВС Сингапура.

После приземления задержали женщину с ребенком, остальных отпустили. По предварительным данным, сообщение о бомбе было ложным. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.