Умер Жорес Алферов

В больнице в ночь на 2 марта в возрасте 88 лет ушел из жизни известный физик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов, передает телеканал "360". Его научные открытия стали основой для создания многих устройств, которыми пользуется современный человек. В частности, без Жореса Алферова мир бы не знал полупроводников, светоидов и оптоволоконных сетей.
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