Водитель BMW влетел в толпу в Петербурге

Водитель без прав за рулем BMW X6 вылетел на тротуар на Невском проспекте и сбил несколько человек возле здания "Невский Плаза". Об этом сообщает Ren TV.

По предварительным данным, погибли два человека, еще трое госпитализированы с тяжелыми травмами. Водитель внедорожника задержан.



