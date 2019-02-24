Водитель BMW влетел в толпу в Петербурге

Водитель без прав за рулем BMW X6 вылетел на тротуар на Невском проспекте и сбил несколько человек возле здания "Невский Плаза". Об этом сообщает Ren TV.
По предварительным данным, погибли два человека, еще трое госпитализированы с тяжелыми травмами. Водитель внедорожника задержан.
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