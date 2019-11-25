В Россию пытались нелегально провезти 22 мартышки

22 зеленые мартышки были обнаружены в багажнике легковушки на границе России. Попытка нелегального ввоза животных на территорию страны обернулась провалом.
По данным телеграм-канала Hue, мартышек поселили в зоопарк. Стоит отметить, что в Москве каждая из таких обезьянок стоит примерно 160 тысяч рублей.
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