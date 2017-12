В Нью-Йорке на пересечении 42-й улицы и Восьмой авеню на Манхэттене прогремел взрыв. Линии А, С и Е эвакуируют, передает "Газета.ru" со ссылкой на местную полицию. Подробности ЧП не сообщаются.

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC