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Питбуль покусал хозяев за попытку одеть на него свитер
По данным полиции, 52-летняя женщина захотела нарядить своего питомца в свитер. При попытке это сделать питбуль на нее напал.
Затем разъяренная собака набросилась на ее мужа, который пытался отогнать животное. После этого питбуль покусал сына хозяйки, который ударил пса по спине и шее.
На место происшествия прибыла полиция. Стражи порядка выстрелили в собаку дротиком с транквилизатором, но животному удалось пробраться в дом, где находились двое детей. В итоге для поимки питбуля полицейским пришлось применить электрошокер. Трое пострадавших госпитализированы.
Стоит отметить, что
собаки этой бойцовой породы агрессивны и нередки случаи, когда они бросаются на своих хозяев. Именно поэтому в некоторых странах есть ограничения по поводу содержания питбультерьеров дома. Так, хозяева собак этой породы должны получать специальное
разрешение.
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