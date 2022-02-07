Как фиксация цен на продукты отразится на россиянах

Госрегуляторы предпринимают меры для сокращения роста цен на продукты питания.

Соответствующие федеральные ведомства разрабатывают перечень социально значимых товаров, торговая наценка на которые не должна будет превышать 5%. В этот перечень войдет минимальный набор самых необходимых продуктов питания. Придерживаться такого ограничительного списка должны будут все торговые сети страны вплоть до 1 июля 2022 года.

Данная мера разработана для фиксации цен и снижения продуктовой инфляции. Подобные ограничительные списки применялись и ранее, и как показывает практика, чаще всего они имели лишь временный эффект. Многие эксперты считают, что эта мера не охватывает проблему целиком, поэтому фиксация цен может практически никак и не отразиться на кошельках простых россиян.

Дело в том, что у торговых сетей есть много приемов для сохранения собственной рентабельности даже при соблюдении ограничительных мер госрегуляторов – об этом сообщил Life. Например, ретейлеры могут сильно сократить список товаров, попадающих под ограничения, или привлечь посредников, которые будут формально закупать и продавать товары сети по более высоким ценам. Таким образом, простые покупатели могут практически не почувствовать снижения продуктовой инфляции.

Как считают некоторые эксперты, для того, чтобы россияне почувствовали реальный эффект, помимо ограничительных мер необходимо увеличивать объем производства и развивать конкуренцию – без этого снижения цен добиться практически невозможно.