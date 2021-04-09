В России взлетят цены на майонез

Уже в этом месяце цена на майонез может взлететь на 10%. По данным специалистов, причинами являются продолжающийся рост стоимости масла, упаковки и топлива.
При этом не все участники рынка готовы увеличивать цены. Ряд из них надеются, что цены на масло перестанут расти с введением пошлин на его экспорт. Некоторые инсайдеры беспокоятся о том, что к лету цены на продукты в России будут увеличивать практически все производители.
Но власти стараются контролировать ситуацию. Так, правительство уже выделило 9 миллиардов рублей на субсидии производителям масла и сахара. Такое решение может позволить удержать цены на этот продукт.
Ранее специалисты Росстата обнародовали данные о росте цен на продукты в России. Список наиболее подорожавших продуктов питания возглавили куриные яйца и сахар. Помимо них в число лидеров попали пшеничная мука, куриное мясо, колбаса и подсолнечное масло.
Напомним, в ситуацию с ростом цен на продукты в России ранее вмешался президент Владимир Путин. Глава государства поручил профильным ведомствам принять необходимые меры.
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