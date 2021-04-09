В России взлетят цены на майонез

В последнее время цены на продукты стремительно растут. Эксперты бьют тревогу: вскоре подорожает один из самых любимых россиянами соусов.

Уже в этом месяце цена на майонез может взлететь на 10%. По данным специалистов, причинами являются продолжающийся рост стоимости масла, упаковки и топлива.

При этом не все участники рынка готовы увеличивать цены. Ряд из них надеются, что цены на масло перестанут расти с введением пошлин на его экспорт. Некоторые инсайдеры беспокоятся о том, что к лету цены на продукты в России будут увеличивать практически все производители.

Но власти стараются контролировать ситуацию. Так, правительство уже выделило 9 миллиардов рублей на субсидии производителям масла и сахара. Такое решение может позволить удержать цены на этот продукт.

Ранее специалисты Росстата обнародовали данные о росте цен на продукты в России. Список наиболее подорожавших продуктов питания возглавили куриные яйца и сахар. Помимо них в число лидеров попали пшеничная мука, куриное мясо, колбаса и подсолнечное масло.

Напомним, в ситуацию с ростом цен на продукты в России ранее вмешался президент Владимир Путин. Глава государства поручил профильным ведомствам принять необходимые меры.

