Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Экономика
В России взлетят цены на майонез

В России взлетят цены на майонез

В последнее время цены на продукты стремительно растут. Эксперты бьют тревогу: вскоре подорожает один из самых любимых россиянами соусов.
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Уже в этом месяце цена на майонез может взлететь на 10%. По данным специалистов, причинами являются продолжающийся рост стоимости масла, упаковки и топлива.

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При этом не все участники рынка готовы увеличивать цены. Ряд из них надеются, что цены на масло перестанут расти с введением пошлин на его экспорт. Некоторые инсайдеры беспокоятся о том, что к лету цены на продукты в России будут увеличивать практически все производители.

Но власти стараются контролировать ситуацию. Так, правительство уже выделило 9 миллиардов рублей на субсидии производителям масла и сахара. Такое решение может позволить удержать цены на этот продукт.

Ранее специалисты Росстата обнародовали данные о росте цен на продукты в России. Список наиболее подорожавших продуктов питания возглавили куриные яйца и сахар. Помимо них в число лидеров попали пшеничная мука, куриное мясо, колбаса и подсолнечное масло.

Напомним, в ситуацию с ростом цен на продукты в России ранее вмешался президент Владимир Путин. Глава государства поручил профильным ведомствам принять необходимые меры.

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Фото: Alexei Gyngazov/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 9 апреля 2021, 10:00 Источник: "Коммерсант" ✓ Надежный источник
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