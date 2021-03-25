Рост цен и дефицит: в России резко подорожали продукты

Так, в среднем по стране стоимость яиц увеличилась на 1,3%. Лишь в трех регионах она осталась прежней. В 53 субъектах России стал дороже сахар, в 42 — подсолнечное масло.
Также с 16 по 22 марта взлетели цены и на куриное мясо. Но есть и ряд продуктов, которые стали стоить дешевле. Это рис и пшено, огурцы и помидоры, мясные консервы и шоколадные конфеты.
Напомним, ранее власти решили заморозить цены на некоторые продукты в России. Это касается подсолнечного масла и сахара. Сообщалось, что их розничная стоимость будет удерживаться до конца мая. Сейчас ограничительные меры действуют до 1 апреля.
Впервые предельные цены на сахар и подсолнечное масло в России зафиксировали в декабре 2020 года. Это произошло после того, как в России был отмечен резкий рост цен на данные продукты.
Как писали "Дни.ру". в ситуацию с ростом цен на продукты вмешался президент Владимир Путин. Глава государства поручил профильным ведомствам принять необходимые меры.
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