Тиньков потерял 400 миллионов долларов за сутки из-за признания о раке

По данным торгов на Лондонской бирже, компания TCS Group, основным акционером которой является Олег Тиньков, подешевела 22,9%. Стоимость депозитарных расписок снизилась до 17 долларов.
Отметим, что эта цена ниже той, которая была указана во время первого публичного размещения бумаг в 2013 году. Тогда акции продавали за 17,5 долларов за штуку.
Таким образом, активы самого Олега Тинькова сократились на 400 миллионов долларов. По итогам дня состояние российского бизнесмена оценивалось в 2,1 миллиарда долларов, сообщает Forbes.
Напомним, на поведение инвесторов сказались новости об Олеге Тинькове. Ранее сообщалось, что у бизнесмена появились проблемы с Минюстом США. Ведомство обвинило предпринимателя в занижении своих активов, дескать, он подал некорректные данные в налоговую.
А накануне, 6 марта, Олег Тиньков рассказал через представителя, что у него обнаружили острую форму лейкемии. Бизнесмен планирует бороться за жизнь. Он уже прошел несколько курсов химиотерапии.
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