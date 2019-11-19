Бюджет-2020 прошел второе чтение в Госдуме

Нижняя палата парламента на пленарном заседании во вторник, 19 ноября, приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. К документу было предложено почти 600 поправок. Важнейшие из них касаются поддержки регионов, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



Четыре приоритета



В следующем году доходы бюджета составят 20,38 триллиона рублей, затем ежегодно будут увеличиваться примерно на триллион. Бюджет на следующую трехлетку будет профицитным, доходы превысят расходы: в следующем году на 876 миллиардов рублей, а в 2020-м – 295 миллиардов. Инфляция ожидается на приемлемом уровне - 3-4%.

Ко второму чтению законопроекта поступило почти 600 поправок. Ими предлагается перераспределить более 750 миллиардов рублей в следующие три года, уточнил Вячеслав Володин.

Он напомнил журналистам, что еще до рассмотрения проекта бюджета в первом чтении парламентарии определили четыре приоритета в работе над документом. Среди них – сокращение разрыва в финансовой обеспеченности регионов, повышение эффективности расходования бюджетных средств, развитие сельских территорий и создание условий для инвесторов.

"Ключевые поправки, подготовленные депутатами ко второму чтению, касаются именно поддержки регионов", – подчеркнул председатель нижней палаты.

Так, одна из поправок гласит, что в 2020-2024 годах субъекты Федерации ежегодно будут платить только 5% от суммы задолженности по кредитам. Освободившиеся средства регионы будут обязаны направить на инвестиционные проекты на местах – строительство дорог, водопровода, электросетей и прочего. Это создаст новые рабочие места и в целом улучшит жизнь людей, отметил Володин.

Формирование своих бюджетов субъекты Федерации могут больше не откладывать. В этом году впервые 94% межбюджетных трансфертов было распределено ко второму чтению. Их сумма в следующем году составит 2,5 триллиона рублей.

Солидные средства направляются и на развитие сельских территорий. На финансирование мероприятий в 2020 году будет выделено более 76 миллиардов рублей, уточнил спикер Госдумы.

Забота о человеке

Большое внимание уделено и повышению качества жизни людей. Так, депутаты предложили в следующем году выделить два миллиарда рублей на создание и оснащение физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах. Столько же направят на закупку дорогостоящих лекарственных препаратов. Причем список редких заболеваний расширится.

Позаботились и о сельских педагогах – участниках программы "Земский учитель", решивших поехать на Дальний Восток. В следующем году на их поддержку выделят 171,6 миллиона рублей. Мощная поддержка ждет и НКО: 70 миллионов рублей для Союза театральных деятелей России, 64 миллиона - благотворительному Фонду поддержки деятелей искусства "Артист".

Принятый бюджет – результат общей каждодневной и кропотливой работы Госдумы и правительства. Такой диалог крайне важен, ведь он позволяет найти комплексное решение проблем, заметил Вячеслав Володин. Он напомнил о поправках в бюджет о стимулировании и защите инвестиций.

"Мы обсуждаем одновременно с работой над "инвестиционным кодексом" – правительственным пакетом законопроектов о защите капиталовложений. Только такой подход может решить поставленную Президентом задачу по ускорению роста экономики до темпов выше среднемировых и обеспечить реализацию национальных проектов", – сказал спикер Госдумы.

Как принимается бюджет

Проект главного финансового закона вносится в нижнюю палату не позднее 1 октября. После этого его направляют в профильные комитеты Госдумы для замечаний и предложений, а также в Совет Федерации и Счетную палату.

В первом чтении депутаты обсуждают общую концепцию проекта бюджета и связанных с ним законопроектов, объем доходов, расходов и другие вопросы. Во втором проект бюджета рассматривается подробнее. Законодатели обсуждают перечень субсидий регионам, программу внутренних и внешних займов, направления бюджетных ассигнований и другое.

На третье, заключительное чтение, законопроект выносится с учетом бюджетных ассигнований, которые были приняты в ходе второго рассмотрения. На то, чтобы рассмотреть законопроект в трех чтениях, у парламентариев есть 60 дней.