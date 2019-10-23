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Володин выделил ключевые вопросы при рассмотрении бюджета

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Госдума в первом чтении рассмотрела проект федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов. Депутаты вышли на конкретные решения, по которым уже достигнута договоренность с правительством, подчеркнул председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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"Мы впервые, ведя диалог, вышли на конкретные решения, причем имеющие не только стратегическое значение, но и отношение к конкретным регионам", – заметил Вячеслав Володин. В принятом одновременно с проектом бюджета на 2020 год постановлении Госдумы содержится перечень регионов, которые ждут помощи и поддержки. Как ранее рассказывал глава Минфина Антон Силуанов, речь идет о Республиках Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашия, а также об Алтайском крае и Курганской и Псковской областях.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

В будущем, пообещал спикер Госдумы, работа по поддержке регионов для преодоления разрыва в их бюджетной обеспеченности приобретет системный характер. "В этом году мы определили перечень из десяти регионов, которым будет оказана помощь в 2020 году. Проанализируем 2020 год и еще выделим десять регионов для того, чтобы у нас сокращалась разница в бюджетной обеспеченности", – объяснил Володин.

Этот вопрос, добавил он, является ключевым, поскольку именно от бюджетной обеспеченности зависит качество здравоохранения, образования и инфраструктуры в регионах. Похвастаться отсутствием перепадов по этому параметру субъекты не могут.

"Сегодня разрыв до семи раз – это огромная разница", – рассказал спикер нижней палаты парламента.

Также, по словам председателя Госдумы, речь идет о повышении эффективности бюджетных расходов. Так, 20 лет назад доходная часть федерального бюджета составляла один триллион рублей. В проекте бюджета на 2020 год этот показатель уже свыше 20 триллионов. "И у нас на первое место встает вопрос эффективности расходования средств", – заметил Вячеслав Володин.

Он напомнил, что сейчас средства поступают в регионы и начинают использоваться только во втором полугодии. "Понятно, что эффективность рубля снижается", – подчеркнул спикер Госдумы. По его словам, сейчас крайне важно параллельно с рассмотрением бюджета во втором и третьем чтениях выйти на изменение законодательства, которые бы позволили переводить средства в регионы в январе. Это позволит уже в марте приступить к работе.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин отметил, что в регионах есть множество интересных проектов, которые бы позволили им создать рабочие места и пополнить свои бюджеты. "Но бизнес не идет в регионы, особенно в регионы, где бюджеты-реципиенты, потому что нет софинансирования", – добавил он.

Спикер Госдумы рассказал, что сейчас ведется диалог по этому вопросу, который ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год должен вылиться в конкретные решения. "Считаем правильным, чтобы те бюджетные кредиты, которые регионы взяли, они могли их не возвращать, а расходовать на инвестиционную составляющую в рамках государственно-частного партнерства", – объяснил Володин.

Также он напомнил, что с правительством была достигнута договоренность о проработке вопроса увеличения государственного финансирования программы комплексного развития сельских территорий. Это будет возможно при рассмотрении поправок к бюджету в следующем году.

"Необходимо порядка 60 миллиардов рублей. С этим Минфин согласился", – рассказал Володин.

Спикер нижней палаты парламента призвал депутатов более ответственно подойти к рассмотрению проекта бюджета и поправок к нему во втором чтении. Он обратил внимание на то, что на рассмотрении проекта бюджета на 2020 год в первом чтении часть парламентариев отсутствовала, что "политически просто неприемлемо".

Когда речь идет о проекте бюджета, депутат не просто должен быть в зале, но и по меньшей мере месяц участвовать в диалогах. Те же, кто не пришел на пленарное заседание, "сами себя наказали", уверен Вячеслав Володин.

"Вопрос рассмотрения бюджета – это больше, чем рядовой закон", – подчеркнул председатель Госдумы.

Автор: 23 октября 2019, 16:41

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