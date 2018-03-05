В Лос-Анджелесе проходит 90-я церемония премии "Оскар"

Юбилейная церемония главной кинопремии проходит в США на сценe Dolby Theatre. Как и в 2017 году, ее ведет Джимми Киммел.



В этом году за звание лучшего фильма борются девять кинокартин. Лидер по количеству номинаций – мелодрама Гильермо Дель Торо "Форма воды". Дель Торо до сих пор не имеет "Оскара" в отличие от земляков Альфонсо Куарона и Алехандро Иньярриту. Поэтому в "Форме воды" он сделал, кажется, все возможное, чтобы угодить хранителям блестящих артефактов. И если все сложится согласно плану, дель Торо станет третьим за последние пять лет победителем в номинации "Лучший режиссер" из Мексики.



В номинации "Лучший иностранный фильм" представлена российская лента Андрея Звягинцева "Нелюбовь".

Публикация от Alexander Rodnyansky (@alexander.rodnyansky) Мар 4, 2018 в 2:38 PST

Все академики голосуют по гильдии, то есть члены актерской гильдии голосуют за лучшие роли, операторы голосуют за лучшего оператора, монтажеры – за лучший монтаж. Единственная номинация, в которой голосуют все, – это "Самый лучший фильм". Поэтому исход событий предсказать совершенно невозможно.

Online трансляцию можно смотреть тут.









