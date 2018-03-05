В Лос-Анджелесе проходит 90-я церемония премии "Оскар"
В этом году за звание лучшего фильма борются девять кинокартин.
Лидер по количеству номинаций – мелодрама Гильермо Дель Торо "Форма
воды". Дель Торо до сих пор не имеет "Оскара" в отличие от
земляков Альфонсо Куарона и Алехандро Иньярриту. Поэтому в "Форме воды"
он сделал, кажется, все возможное, чтобы угодить хранителям блестящих
артефактов. И если все сложится согласно плану, дель Торо станет третьим
за последние пять лет победителем в номинации "Лучший режиссер" из
Мексики.
В номинации "Лучший иностранный фильм" представлена российская лента Андрея Звягинцева "Нелюбовь".
Все академики голосуют по гильдии, то есть члены актерской гильдии голосуют за лучшие роли, операторы голосуют за лучшего оператора, монтажеры – за лучший монтаж. Единственная номинация, в которой голосуют все, – это "Самый лучший фильм". Поэтому исход событий предсказать совершенно невозможно.
Online трансляцию можно смотреть тут.
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