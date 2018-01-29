Напавшего на Пушкина писателя вывели на чистую воду

Литератора, обвинившего Пушкина и Булгакова в плагиате, вывели на чистую воду. Выяснилось, что украинский писатель Юрий Винничук сам не прочь списать у коллег.

Заявление Юрия Винничука подняли на смех в экспертном сообществе. Выяснилось, что сам писатель был уличен в плагиате. "Мало кто читал великого писателя Винничука, но кое-кто прочел, и Винничук был пойман на полном плагиате. В своей книге "Тайны львовского кофе" он целыми страницами переписал произведение российского писателя Николая Пучерова "Все о кофе", – сказал в эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов.

Он также напомнил: Пушкин и не скрывал, что учился и был взращен на французской поэзии. "Его "Песня западных славян" – это переложение текста песен Проспера Мериме. Винничук, наверное, будет удивлен, но многие считают, что "Кобзарь" Тараса Шевченко – это перепев "Песни западных славян" Пушкина", – сказал эксперт.

В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что украинским писателям не удастся поставить под сомнение историческую подлинность русской литературы обвинениями классиков в плагиате. "Сегодня находящаяся вблизи творческого дна украинская писательская гильдия готовится взять реванш у русских классиков, которые, мол, украли все сценарии, заставив действующих украинских литераторов все придумывать самим – а тут как назло творческий кризис", – сказал Бальбек РИА Новости.

Сегодня, 29 января, под горячую руку украинского писателя Юрия Винничука попали Александр Пушкин и Михаил Булгаков. "Почему француз должен восхищаться Булгаковым, если много образов и сюжетных ходов тот позаимствовал из романа Пьера Мак-Орлана "Ночная Маргарита", изданного в Москве в 1927 году? Придет в голову французу и роман Александра Дюма "Жозеф Бальзамо", – написал Винничук у себя в блоге.

И шо таки этот украинский пейсатель напейсал?Огласите весь список,пожалуйста.

Булгакова читала.Пушкина читала. А про этого вообще впервые слышу... — Оно вам надо? (@Marishka1970) 29 января 2018 г.

По его словам, французы не воспринимают творчество Александра Пушкина, считая его обычным эпигоном французской поэзии. "Немало классических стихотворений Пушкина, в том числе "Письмо Татьяны", – это перепевы с французского", – считает литератор.

Напомним, борьбу с русским языком и всем, что связано с Россией, Киев начал сразу же после победы Майдана. Позже президент Петр Порошенко подписал закон об образовании, который напрямую нарушает Конституцию страны. Согласно документу с 1 сентября 2020 года образование на Украине полностью перейдет на национальный язык.