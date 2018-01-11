На Украине придумали неожиданный способ насолить России

Умер актер Державин Насильник Шурыгиной вышел на свободу Скандал с Аршавиной Тесты и опросы Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

"Русское лото" уличили в жестоком обмане людей в миллиардном розыгрыше
68-летнюю Пугачеву в гостях у Навки подняли на смех за нелепый вид
46-летнюю Кудрявцеву высмеяли за выпрыгивающую из платья грудь
Возвращение Малахова на Первый канал удивило народ
5-летний сын знаменитой певицы умер от рака в новогоднюю ночь
партнеры
Четверг 11 января
Лента новостей
14:47
Сумасшедший экстремал прыгнул с балкона высотки (видео)
14:42
Москвич избил родителей после отказа содержать его
14:34
Специалист раскрыл причину чудовищного уродства Волочковой
14:25
Месси унизил победившего рак футболиста
14:10
В небе над Тверью перед приездом Путина появился нимб
14:09
Отец-педофил четыре года насиловал подростка
13:57
Как похудеть от солнца
13:46
Охранник сломал челюсть укравшему водку покупателю
13:45
Народ позавидовал красоте и успеху дерзкого майора полиции
13:17
Попавший в грязный гей-скандал "любовник" Баскова бросился в океан
13:09
Актера Сергея Степанченко откачивали в театре
12:51
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости
12:47
Как использовать промокоды и получать скидки
12:28
Молодая мать вгрызлась в пенис своему насильнику
12:17
Безработный житель Подмосковья пырнул друга ножом ради ноутбука
12:06
Шурыгина вступит в контакт со своим насильником перед Малаховым
11:58
Как саудиты заманивают к себе одиноких женщин
11:50
Ольга Бузова покидает Россию
11:48
В Москве грабители в масках напали на цветочную лавку
11:24
Астрономы устроили прогулку по Млечному Пути
11:22
Онколог убил ненавистного зятя инъекцией в бедро
11:22
Труп Шаинского три недели прячут в морозилке
11:14
Обделавшаяся Аршавина заболела после скандала в самолете
11:08
Под Москвой электричка насмерть сбила молодого мужчину
10:45
Друг сдал Панина с потрохами
10:29
Пелагея убила народ своим видом
10:28
Найдено простое средство для борьбы с раком
10:10
Психопат столкнул пассажирку метро под поезд (видео)
10:10
В Москве у пенсионера украли $400 тысяч
09:59
Назван самый безопасный автомобиль
09:47
Женщина раскрыла секрет ставшего отцом Малахова
09:44
Украинский канал разгромили за защиту сериала "Сваты"
09:39
На севере Москвы автомобиль насмерть сбил перебегавшую дорогу девушку
09:24
В жутком ДТП под Новосибирском погибли шесть человек
09:18
Боксера Ковалева признали предателем за видео с солдатами ВСУ
09:05
Отсутствие секса убивает здоровье
09:05
Рики Мартин вышел замуж за сирийца
08:59
В центре Москвы сгорел ресторан
08:32
Европа указала попрошайке Порошенко его место
08:28
Дочь Кончаловского похудела на 30 килограммов
08:21
Специалист рассказал о болезни Пугачевой
22:41
Почему Бабаян не родила Державину детей
21:56
Бородина борется с раком
21:53
Подсевший на кокос Пригожин готовит преступление
21:39
В Красноярске сбежавшая из цирка пума бросается на людей
21:25
Молодую жену Краско поймали на подлой измене
20:54
На юго-востоке Москвы случилась массовая драка
20:52
Оплеванная Собчак пожаловалась на насилие
20:40
Над Челябинской областью пролетел загадочный метеорит (видео)
20:35
Под Воронежем 10-летний мальчик трагически погиб на глазах брата
20:06
Порошенко решил уничтожить Донбасс руками Трампа
19:55
Новый год станет для Навки переломным
19:39
На Кутузовском проспекте случилось массовое ДТП
19:38
Племянник о последних днях тяжелобольного Державина
19:15
Полуголая Бузова вызвала тошноту гадким видео
18:52
Новый кризис лишит россиян самого дорогого
18:49
Кого из звезд Вы подозреваете в гомосексуальных наклонностях?
18:33
Москвичу прострелили обе ноги из охотничьего ружья
18:32
Владельцы iPhone X пожаловались на мучения
18:25
В Москве завершился TE1 O1 Properties Christmas Cup
18:01
Безумные регионы: испражнявшегося на ковер Гринча из Тагила избили
17:44
Затравленная мать Шурыгиной: Мы только дышать спокойно начали
17:39
Какие продукты улучшают качество секса
17:18
Путин выразил соболезнования семьям Державина и Ведерникова
16:57
Державин умер после обнародования тайн личной жизни
16:51
Когда мучениям россиян придет конец
16:42
Утопивший Россию Макларен оказался прихвостнем США
16:31
Исхудавшего насильника Шурыгиной на зоне сделали швеей
16:28
Актриса Волкова о разводе и реанимации маленькой дочери
16:14
На МКАД после жуткой аварии случился пожар
16:12
ЦБ изначально планировал оздоровить "Югру"
15:55
В мучительной кончине Державина нашли страшное совпадение
15:46
Дочь рассказала о смерти Макаревича
15:30
Насильника Шурыгиной унизили после выхода на свободу
14:59
Дмитрий Дибров о друге: Юрий Розум был утоплен в бассейне
14:58
Новый год обошелся россиянам в триллион рублей
14:32
Гузеева спилась из-за мужа-наркомана
14:30
Эксперты оценили весеннюю повестку Госдумы
14:22
Построждественская европейская сказка Киева
14:13
Россиянки рассказали о сексе с женатыми
14:10
В Подмосковье грабители при хозяйке обчистили квартиру
14:03
Миронова впервые рассказала о чувствах к Макарову
13:58
Пять книг о фантастических женщинах
13:56
Почему женщины живут дольше мужчин
13:40
Какое порно любят россияне
13:28
У Ольги Бузовой нет дороги назад
13:25
Волгу превратили в сточную канаву
13:23
Цымбалюк-Романовская на грани жизни и смерти
13:08
Не пропустивший генералов в лифт капитан жестко наказан (видео)
12:52
Вышедший на волю насильник Шурыгиной хочет всего и сразу
12:50
Муж накинулся на беременную Рапунцель на лобном месте
12:48
Смерть Державина шокировала артистов
12:47
Мазохист Саакашвили попросил у Порошенко острых ощущений
12:34
В Москве изнасилованную 12-летнюю девочку увезли в багажнике
12:12
Стадион "Динамо" примет болельщиков в этом году
12:11
Москва жестко ответила на ракетные угрозы Киева
11:59
Трубы горят: северянин угнал БТР ради бутылки вина
11:59
Двухлетняя девочка замерзла до смерти под дверью родительского дома
11:57
Лопырева оправдалась за грязное фото голого Чумакова
11:56
Кравец сцепилась с Борисовой после интима
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бандиты напали на пьяную Гузееву
Насильник Шурыгиной выходит из тюрьмы раньше срока
Анна Ардова бросила больного раком мужа ради известного актера
У оскандалившейся Аршавиной подозревают серьезные проблемы с психикой
Друзья женившегося Тарасова посмеялись над Бузовой
Лопырева шокировала грязным порно
Общество

На Украине придумали неожиданный способ насолить России

Андрей Курков. Фото: wikipedia.org
Русский язык должен стать "культурной собственностью" Незалежной. С таким неожиданным предложением выступил украинский писатель и кинематографист Андрей Курков.
прочитано 1387 раз

Язык Пушкина и Лермонтова вне России – это самостоятельное явление, не связанное с русскими традиционными ценностями, заявил он. Однако Москва, полагает Курков, использует великий и могучий для продвижения своих политических интересов в других странах.

ПО ТЕМЕ

Украина сошла с ума от войны с русским языком

Порошенко растоптал Конституцию Украины

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Чтобы ограничить возможности России влиять на сопредельные страны, Киев должен признать "украинское русскоязычие", уверен кинематографист. По словам писателя, необходимо взять "украинский русский" под контроль государства. С этими целями Курков предлагает создать "институт русского языка" в структуре Национальной академии наук Незалежной.

Такое учреждение, уверен он, позволит отделить великий и могучий от России, создать в Незалежной такое явление, как "русскоязычная Украина". "Украинский русский язык тоже должен стать инструментом борьбы против самодержавия и всего того, что сегодня ассоциируется с русским миром и российской элитой, исповедующей другую политическую религию и совсем другие ценности", – заявил кинематографист.

Стоит отметить, что борьба с русским языком как "инструментом влияния России" давно стала одним из столпов внутренней политики на постмайданной Украине. Апофеозом наступления государства на права русскоговорящих стало подписание президентом страны Петром Порошенко в сентябре 2017 года закона об образовании, вызвавшего ожесточенную полемику как внутри страны, так и на международном уровне.


Согласно нормативно-правовому акту, с сентября 2018 года представители национальных меньшинств, в том числе русскоязычные граждане, в детсадах и начальной школе будут изучать предметы на своем родном языке. Параллельно будет вестись преподавание украинского языка.

С пятого класса дети станут учиться исключительно на мове, а языки нацменьшинств будут преподаваться как отдельные дисциплины. Власти страны полагают, что полностью украинизировать образовательную систему страны удастся уже в 2020 году.

Автор: Иван Поляков11 января 2018, 13:51

комментарии

Политика

Оплеванная Собчак пожаловалась на насилие
Порошенко решил уничтожить Донбасс руками Трампа
Эксперты оценили весеннюю повестку Госдумы
Мазохист Саакашвили попросил у Порошенко острых ощущений

Шоу-бизнес

Специалист раскрыл причину чудовищного уродства Волочковой
Фадеев рассказал о свадьбе с Наргиз
Попавший в грязный гей-скандал "любовник" Баскова бросился в океан
Эксперт о состоянии Собчак: Ксюша в живых не останется

Проишествия

Родители довели подростка до клинической смерти
Бывший муж Тимошенко умер от внутреннего кровотечения
Украинскую модель парализовало после пьяного ДТП в США
20-летнюю звезду порно нашли мертвой в собственной квартире

Lifestyle

Труп Шаинского три недели прячут в морозилке
Украинский канал разгромили за защиту сериала "Сваты"
Племянник о последних днях тяжелобольного Державина
Державин умер после обнародования тайн личной жизни
Шоу-бизнес

Дочь рассказала о смерти Макаревича

Музыкант оказался ее приемным отцом

Шоу-бизнес

Молодую жену Краско поймали на подлой измене

Любовник сам рассказал о неверности девушки

Шоу-бизнес

Попавший в грязный гей-скандал "любовник" Баскова бросился в океан

Обладатель огромного члена потряс иностранцев
Шоу-бизнес

Специалист раскрыл причину чудовищного уродства Волочковой

Балерина регулярно пугает народ своими кровавыми мозолями и шишками на ногах

Гороскоп

Специалист рассказал о болезни Пугачевой
Новый год станет для Навки переломным
Китайский гороскоп на 2018 год
Сокрушительный провал дважды изнасилованной Шурыгиной

Фоторепортажи

Аршавин променял жену на сексуальную модель
Каким запомнится актер Михаил Державин
Беременная Кейт Миддлтон покорила своим видом после обнажения
Джоли спрятала живот на "Золотом глобусе"

Спорт

Утопивший Россию Макларен оказался прихвостнем США
Малкин впервые показал лицо сына от телеведущей
Японского гребца жестоко наказали за подставу соперника
Хоккеисту вырвали бороду во время драки (видео)

Регионы

Над Челябинской областью пролетел загадочный метеорит (видео)
Безумные регионы: испражнявшегося на ковер Гринча из Тагила избили
Волгу превратили в сточную канаву
Двухлетняя девочка замерзла до смерти под дверью родительского дома
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru