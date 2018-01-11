На Украине придумали неожиданный способ насолить России

Русский язык должен стать "культурной собственностью" Незалежной. С таким неожиданным предложением выступил украинский писатель и кинематографист Андрей Курков.



Язык Пушкина и Лермонтова вне России – это самостоятельное явление, не связанное с русскими традиционными ценностями, заявил он. Однако Москва, полагает Курков, использует великий и могучий для продвижения своих политических интересов в других странах.

Чтобы ограничить возможности России влиять на сопредельные страны, Киев должен признать "украинское русскоязычие", уверен кинематографист. По словам писателя, необходимо взять "украинский русский" под контроль государства. С этими целями Курков предлагает создать "институт русского языка" в структуре Национальной академии наук Незалежной.

Такое учреждение, уверен он, позволит отделить великий и могучий от России, создать в Незалежной такое явление, как "русскоязычная Украина". "Украинский русский язык тоже должен стать инструментом борьбы против самодержавия и всего того, что сегодня ассоциируется с русским миром и российской элитой, исповедующей другую политическую религию и совсем другие ценности", – заявил кинематографист.

Стоит отметить, что борьба с русским языком как "инструментом влияния России" давно стала одним из столпов внутренней политики на постмайданной Украине. Апофеозом наступления государства на права русскоговорящих стало подписание президентом страны Петром Порошенко в сентябре 2017 года закона об образовании, вызвавшего ожесточенную полемику как внутри страны, так и на международном уровне.





Согласно нормативно-правовому акту, с сентября 2018 года представители национальных меньшинств, в том числе русскоязычные граждане, в детсадах и начальной школе будут изучать предметы на своем родном языке. Параллельно будет вестись преподавание украинского языка.

С пятого класса дети станут учиться исключительно на мове, а языки нацменьшинств будут преподаваться как отдельные дисциплины. Власти страны полагают, что полностью украинизировать образовательную систему страны удастся уже в 2020 году.

