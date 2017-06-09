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Культура

Громкие скандалы "Кинотавра"

Глюкоза, Федор Бондарчук, Паулина Андреева. Фото: Dni.Ru
Ежегодный российский фестиваль "Кинотавр" славится не только громкими премьерами и нарядами актрис, но и многочисленными скандалами. Dni.Ru вспомнили самые громкие.
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"Кинотавр-2017": режиссер отказался от собственного фильма

В этом году скандальная история разразилась в первый же конкурсный день фестиваля. Режиссер картины "Блокбастер" Роман Волобуев заявил, что вырежет свое имя из финальных титров. Решение автор фильма принял после того, как увидел смонтированную ленту. Оказалось, что отснятый материал сводил не сам Волобуев. 

По словам режиссера, представленная на "Кинотавре" картина совсем не похожа на ту, которая была снята и смонтирована еще полгода назад. При этом кинодеятель не пояснил, будет ли его имя заменено на псевдоним, как в таких случаях практикуется в мировой киноиндустрии, или из титров уберут вообще какое-либо упоминание о нем. 

"Кинотавр–2016": неожиданный роман

В прошлом году именно на кинофестивале в Сочи режиссер Федор Бондарчук впервые появился на красной дорожке с молодой актрисой Паулиной Андреевой. Журналисты были сильно удивлены этим фактом, так как несколькими месяцами ранее Светлана Бондарчук заявила о разводе с мужем.  

С тех пор в прессе стали появляться слухи о страстном романе и даже предстоящей свадьбе Бондарчука и Андреевой. Более того, некоторые журналисты предположили, что семья режиссера распалась именно из-за молодой актрисы. Впрочем, позже Бондарчук заявил, что расстался с женой задолго до того, как начал встречаться с Андреевой. 

#паулинаандреева #федорбондарчук #краснаядорожка

Публикация от Паулина Андреева (@paulina_andreeva.official)

"Кинотавр-2015": секс, любовь и семейные дрязги

Два года назад кинофестиваль был особенно богат на скандалы. Во-первых, шумиху в прессе породила крайне экстравагантная конкурсная программа. Практически во всех фильмах присутствовали весьма шокирующие сцены секса, насилия и мат. 

Особенно отличилась в этом смысле комедия Василия Сигарева "Страна Оз" – в ней и силиконовые фаллосы, и проститутки, готовые на акт дефекации. На этом же кинофестивале разразился скандал между певицей Натальей Ионовой и ее мужем Александром Чистяковым. Супруги повздорили во время вечеринки, которую певица закатила в честь своего 29-летия. К счастью, семейные дрязги не имели никаких серьезных последствий.

Кроме того, на "Кинотавре-2015" Кирилл Плетнев появился со своей возлюбленной Нино Нинидзе. "Эту победу я посвящаю той, кого люблю!" – трогательно признался режиссер, получив приз за фильм "Настя". Сейчас у пары уже подрастает сын. 

"Кинотавр-2014": Андрей Звягинцев и мат

В центре скандала фестиваля того года оказался режиссер Андрей Звягинцев и его картина "Левиафан". Шумиха в прессе возникла еще до того, как лента оказалась в конкурсной программе. Пока фильмом, в котором присутствовала нецензурная лексика, восхищались на Каннском кинофестивале, вышел новый закон о запрете мата.

Министр культуры Владимир Мединский тогда заявил, что картина Звягинцева не пострадает, если из нее вырежут ругательства. Сам же режиссер был явно против такого поворота дел. Он подчеркивал, что мат в его фильме оправдан, да и запреты вредны для искусства. Естественно, под ударом оказалась презентация "Левиафана" на "Кинотавре".

Журналисты и организаторы фестиваля были обеспокоены новым законом, поскольку надеялись увидеть творение режиссера в "неотретушированном" виде. В итоге тогда из картины не стали вырезать ненормативную лексику, поскольку запрет вступал в силу лишь через месяц.  

Автор: Рудольф Великолепный9 июня 2017, 15:03

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