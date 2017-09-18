Как нажиться на других

Сейчас в нашей стране много говорится о создании в России работоспособной экономической схемы и независимости от доллара. Реально это? Да вполне. И на словах все поголовно за такие перемены. Но давайте посмотрим, на чем будет строиться эта самая работоспособная экономическая схема и всех ли порадуют грядущие изменения.

Любая нормальная экономическая система строится на залоговой недвижимости. Она – корень экономики. Это единственный актив, который быстро приносит деньги и который при этом можно купить за чужие средства. Золото вы в аренду не сдадите. По сути, недвижимость заставляет "шевелиться" всю экономику.

Устойчивость банков во многом зависит от того, много ли недвижимости находится у нее в залоге и много ли клиентов платят за пользование ипотекой. Недвижимость прямо или косвенно создает финансовые потоки в разных сферах и рабочие места во многих отраслях. Но смотрите, какая вещь.

В 1990-е, когда в России наконец-то появилась частная собственность, были поделены ресурсы и бизнесы. Но при этом десятки миллионов людей стали владельцами недвижимости, которую они не покупали. И продолжают ее получать бесплатно – приватизация у нас бессрочная. Если бы в 90-е их поставили перед выбором – купить эту недвижимость по рыночной цене или остаться жить в государственном жилье, 80% просто не смогли бы выкупить квартиры. И это общемировая тенденция – в любой стране у 80% населения нет денег на собственное жилье. Поэтому там люди идут в банки, берут ипотеку и выплачивают ее 30 лет.

Предложи нашим людям в 1990-е взять ипотеку – может процентов 40 из них взяли бы, а остальные сто раз подумали, прежде чем это делать. И опять же – во все странах так: кто не взял жилищный кредит – живет в государственной квартире, откуда его могут в любой момент "попросить". Но это в странах с развитой экономикой. У нас не так. У нас все сидят на своем бесплатно доставшемся жилье, часто – друг у друга на головах (денег нет расшириться, а в банк идти страшно), налоги, коммуналку и капремонт часто "забывают" заплатить. Словом, настоящее болото.

И знаете, что сейчас выгодно государству и банкам? Чтобы как можно больше людей перестали быть собственниками недвижимости, закредитовались по самое горло и работали как проклятые. Кстати, считаю, что пресловутый закон о микрофинансовых организациях, развязывающий руки этим рэкетирам, – он именно отсюда. Это отличный способ лишить недвижимости не очень умных людей, которые брали пятерку до зарплаты, а потом вынуждены отдавать за этот долг квартиру, потому что не сподобились вчитаться в договор. И это первый пример того, как интересы государства и его жителей, на первый взгляд, расходятся.

Идем дальше. Сейчас все массово вопят, что стремительно снижается покупательная способность у людей. Народ обеднел, цены растут, продукты и товары теряют качество – потому что кто же купит непомерно, по массовым представлениям, дорогое? А ведь покупательная способность и есть самое ценное в период кризиса, ценнее, чем производство, – иначе как из него выбраться, если деньги не поступают в экономику?

А между тем есть люди, у которых покупательная способность не снижается даже в кризисный период. И это те люди, у кого ничего нет. Те, кто приехал в Россию с одним чемоданом и кому нужно вообще все. И они, эти люди, действительно приложат усилия и купят все, что им надо, пусть плохое и дешевое. Потому что им надо выживать, кормить детей, иметь крышу над головой. И именно эти люди и их простые, примитивные потребности двигают экономику.

Вам это тоже не очень нравится? Ну как же, на рынке труда мигранты создают конкуренцию, опять же число правонарушений повышается. Не без этого, да. Но подумайте: именно эти люди вливают деньги в экономику через самые дешевые рабочие места, через покупку продуктов и товаров, которых Россия, в принципе, достаточно производит – было бы кому потреблять. Сейчас мы повторяем путь Америки, население которой за последние 50 лет увеличилось вдвое за счет мигрантов. И ехали туда не великие умы, а голодные рты. Это тоже часть плана по созданию рабочей экономической схемы.

Вам может нравиться или не нравиться прибытие мигрантов. Но оно – уже свершившийся факт. В прошлом году в Россию въехали 14,6 миллиона человек. В этом будет больше. И знаете, что я вам скажу? Глупец будет по этому поводу раздражаться и проклинать всех и вся, а тот, кто поумнее, найдет, как на этой ситуации заработать.

Вообще, если суммировать эти два момента, знаете что было бы сейчас идеально сделать в интересах государства и экономики? Заставить всех граждан заложить свои квартиры, взять ипотеку в новострое, а потом пустить туда мигрантов, чтобы они оплачивали арендными платежами это жилье, ваш кредит и работали бы при этом на нашу страну. К тому же ваш ребенок, которому сейчас пять лет, к совершеннолетию получит совершенно бесплатную квартиру, за которую уже рассчитались арендаторы.

Когда люди начинают жаловаться: кошмар, моя жизнь становится хуже, – я всегда отвечаю: это потому, что вы не на той стороне. Если вы не знаете и не понимаете, как использовать существующую ситуацию с выгодой для себя, если у вас нет активов (прежде всего – приносящей вам доход недвижимости), значит, вы сами чей-то актив, которым пользуются. Собственно, единственный способ перейти "на другую сторону" – иметь активы и работать над своей финансовой грамотностью, чтобы с умом ими распоряжаться. Перебороть свой страх и попробовать. Тем более, что выхода другого у вас все равно нет: быть бедным – не несчастье, а глупость. Думаю, вы это уже поняли.

Лично я выигрываю от всех тех процессов, которые многих расстраивают. Мигранты едут? Отлично, вот они уже стоят в очередь за арендой моих студий. Кто-то по глупости потерял квартиру – ну, значит, тоже снимет ее у меня. Я и есть тот самый капиталист, который наживается на других. И тут уж надо выбирать – либо вы наживаетесь, либо на вас. По-другому в наше время нельзя.