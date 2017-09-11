Как правильно ругаться

Стрессовые ситуации для современного человека не редкость. Для многих они и вовсе – повседневное явление. Конечно, это не делает нас счастливыми, и порой становится очень сложно держать себя в руках. Если срыва избежать не удалось, нужно приложить все силы для того, чтобы минимизировать его последствия. А для этого нужно научиться правильно выражать свои эмоции.

Корректность и сдержанность

Очень сложно в порыве эмоционального выброса не наговорить лишнего. Но это умение – первое, что необходимо освоить, чтобы сохранить в отношениях теплоту и доверие. Слова, сказанные в запале, дадут облегчение всего на несколько мгновений, а вот отравить могут всю дальнейшую жизнь. Грубость и несправедливые обвинения западают в душу, и даже спустя годы партнер может припоминать их и сомневаться в искренности ваших чувств. Поэтому надо четко различать конкретную критику и переход на личности. Например, допустимо сказать: "Почему ты не помыл посуду, как я тебя просила". А вот так уже не стоит: "Ты ленивый и опять ничего не сделал".

Важно помнить о настоящей цели

Всегда держите в голове мысль, с какой целью вы выясняете отношения в каждом конкретном случае. Она должна быть не из разряда "доказать, что я прав", а более масштабной – чего вообще вам хочется достигнуть. Возможные варианты:

Принять определенное совместное решение по какому-то вопросу (цвет обоев в гостиной, место проведения отпуска, список гостей на праздник и т.п.);

Выразить свои эмоции и достичь взаимопонимания;

Скорректировать поведение партнера;

Улучшить качество отношений;

Узнать мнение своей половинки по имеющейся проблеме;

Найти устраивающий обоих компромисс.

"Я" на первом месте

Лучший способ передачи информации – это так называемое "я – высказывание". Его смысл состоит в том, чтобы озвучивать объективные факты и собственные переживания. То есть сместить акцент с недостатков избранника/избранницы на вас. Такой способ весьма эффективный и конструктивный. Он позволяет донести до партнера чувства его половинки без оскорблений и других негативных последствий.

Варианты "я-высказываний":

Когда я вижу немытую посуду, я огорчаюсь;

Когда я прихожу домой голодный и мне нечего сразу съесть, я чувствую нарастающий дискомфорт;

Согласитесь, это не так обидно, как претензии: "ты опять не вымыл посуду" или "ты снова ничего не приготовила"!

Смотреть на ситуацию глобально

Желательно понимать свои стратегические цели в отношении партнера, и в каждом конкретном споре или конфликте думать, какое поведение будет лучше с точки зрения глобальной ситуации. Проверочная фраза: "Я хочу быть правым или счастливым?"

Как сдержать себя в порыве гнева: полезные приемы

Медленное дыхание. Его эффект усилит сосредоточенность на процессе вдохов и выдохов;

Счет до 10. Сделайте это, прежде чем выдать гневную тираду;

Физическая активность. Испытав прилив негативных эмоций, сделайте подход приседаний или отжиманий (любых спортивных упражнений);

Смена обстановки. Выйти из комнаты и уединиться на какое-то время, пока не почувствуете в себе силы для конструктивного диалога;

Юмор. Представьте, как выглядит ваш гнев, а затем дорисуйте к этому образу какой-то смешной элемент. Это снимет напряжение.

Водные процедуры. Умойтесь холодной водой или примите душ.

Чувство безопасности. Визуализируйте место, где вы ощущаете себе спокойно и безопасно – и мысленно перенеситесь туда.

Научившись выяснять отношения без взаимных оскорблений и обвинений, вы сделаете совместную жизнь более здоровой и счастливой.