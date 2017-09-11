Как правильно ругаться
Корректность и сдержанность
Очень сложно в порыве эмоционального выброса не наговорить лишнего. Но это умение – первое, что необходимо освоить, чтобы сохранить в отношениях теплоту и доверие. Слова, сказанные в запале, дадут облегчение всего на несколько мгновений, а вот отравить могут всю дальнейшую жизнь. Грубость и несправедливые обвинения западают в душу, и даже спустя годы партнер может припоминать их и сомневаться в искренности ваших чувств. Поэтому надо четко различать конкретную критику и переход на личности. Например, допустимо сказать: "Почему ты не помыл посуду, как я тебя просила". А вот так уже не стоит: "Ты ленивый и опять ничего не сделал".
Важно помнить о настоящей цели
Всегда держите в голове мысль, с какой целью вы выясняете отношения в каждом конкретном случае. Она должна быть не из разряда "доказать, что я прав", а более масштабной – чего вообще вам хочется достигнуть. Возможные варианты:
"Я" на первом месте
Лучший способ передачи информации – это так называемое "я – высказывание". Его смысл состоит в том, чтобы озвучивать объективные факты и собственные переживания. То есть сместить акцент с недостатков избранника/избранницы на вас. Такой способ весьма эффективный и конструктивный. Он позволяет донести до партнера чувства его половинки без оскорблений и других негативных последствий.
Варианты "я-высказываний":
Смотреть на ситуацию глобально
Желательно понимать свои стратегические цели в отношении партнера, и в каждом конкретном споре или конфликте думать, какое поведение будет лучше с точки зрения глобальной ситуации. Проверочная фраза: "Я хочу быть правым или счастливым?"
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Научившись выяснять отношения без взаимных оскорблений и обвинений, вы сделаете совместную жизнь более здоровой и счастливой.
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