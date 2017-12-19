За информацию о преступнике будут платить

Согласно "Порталу правовой статистики", ежегодно в России регистрируется более миллиона преступлений различной степени тяжести. Так, например, в период с января по октябрь 2017 года зарегистрировано 1 551 629 преступлений. Из них не раскрытыми являются 594 527 преступлений.



Не удивительно, что правоохранительные органы, желая уменьшить долю нераскрытых преступлений, вынуждены прибегать к различным правовым инструментам, например – к назначению вознаграждения за ценную для раскрытия преступления информацию. Практика выплаты вознаграждения гражданам за информацию о преступлениях и преступниках является общемировой. Например, в США существует программа привлечения граждан к раскрытию преступлений Crime Stoppers.

Размер вознаграждения по программе Crime Stoppers, в зависимости от страны и категории преступления, составляет от 500 до нескольких миллионов долларов США. Есть подобная практика и в России. Однако совершенно несправедливо, что она не нашла должного законодательного регулирования.

В настоящее время институт стимулирования участия граждан в раскрытии преступлений (ИСУГРП) регулируется лишь п. 34 ст. 13 Закона "О полиции", согласно которому полиция имеет право "объявлять о назначении вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших, и выплачивать его гражданам". Вместе с тем отсутствует какой-либо регламент, регулирующий данный правовой механизм.

Другим важным недостатком существующего правового положения ИСУГРП является его недостаточное освещение в СМИ, а значит недоступность его для простых граждан. С целью устранения указанных недостатков МВД РФ разработало проект приказа о вознаграждении граждан, которые помогают полиции раскрывать преступления.

Согласно проекту, полиция, с целью раскрытия преступления и задержания преступника, его совершившего, имеет право объявить о назначении вознаграждения с обязательным предварительным согласованием в финансово-экономическом департаменте МВД России вопроса о наличии денежных средств на эти цели. Минимальный и максимальный размер суммы вознаграждения проектом не определен, но круг должностных лиц, которые согласовывают размер такого вознаграждения, проектом установлен.

К недостаткам проекта приказа МВД РФ можно отнести, во-первых, непроработанность вопросов безопасности граждан. Не секрет, что для большинства граждан, обладающих информацией о преступлении и преступниках, большое значение имеет безопасность. Гарантировать ее может только полная анонимность гражданина, обратившегося с соответствующим заявлением. В проекте ничего не сказано об обеспечении такой анонимности и о том, кто обязан ее обеспечивать, о механизмах государственной защиты граждан, обращающихся с заявлениями и указывающих свои данные. Если обратиться к зарубежной практике, то мы видим, что в США, например, заявителю гарантируется полная анонимность, заявлению присваивается уникальный номер и после проверки информации гражданин может получить вознаграждение в любом американском банке.

Во-вторых, недостатком предложенного проектом регламента можно считать и предлагаемую выплату вознаграждения только за сообщение и помощь в задержании лиц, уже находящихся в розыске. Так, согласно п. 6 проекта приказа "объявление о назначении вознаграждения действует с момента его размещения на официальном интернет-сайте МВД России". То есть, проектом не предусмотрено регулирование вознаграждения за сообщение о готовящемся преступлении. Между тем, с моей точки зрения, сложно переоценить важность предотвращения преступления. Интересно, что п. 5 проекта приказа противоречит самому приказу, поскольку допускает выплаты за информацию о готовящихся преступлениях террористической направленности.

Другим недостатком предложенного на обсуждение проекта, является сложность процедуры получения вознаграждения гражданином. Согласно п. 14, вознаграждение гражданину выплачивается после задержания лица, за розыск которого объявлено вознаграждение, а также после предъявления обвинения лицу, причастность которого к преступлению установлена по информации, представленной гражданином, либо после прекращения уголовного дела по не реабилитирующим основаниям.

Но известно, что уголовные дела в нашей стране иногда расследуются годами и соответствующее решение по уголовному делу может быть принято в очень отдаленной перспективе, что также не является плюсом проекта приказа. Сроки фактического получения вознаграждения гражданином также ничем не ограничены и не определены. Единственный срок установленный в этой части в проекте приказа – это 14 дней в течении которых уполномоченный орган обязан сообщить гражданину о принятии окончательного решения о выплате вознаграждения.