Как правильно играть свои роли в жизни

Считается, что легче познать людей вообще, чем отдельного человека в частности. Особенно если эта частность – ты сам. Стоит пристально посмотреть на себя в зеркало, и уже через минуту лицо покажется почти незнакомым. Кто это там? Там – я. Но что значит это “я”?

Ведь каждая из нас может дать десяток ответов на этот вопрос: я – человек, я – женщина, я – дочь своих родителей (или жена, или старая дева, или мать взрослой дочери), я – библиотекарь (или продавщица, или студентка), я – блондинка с голубыми глазами (или кареглазая шатенка), я – красавица (или уродина), я – молодая, счастливая, веселая (или одинокая, больная и старая). И так далее, и так далее... К тому же жизненные обстоятельства могут поменяться так круто, что и все ответы станут совершенно иными – как известно, сейчас можно изменить не только цвет глаз, но и пол.

Любой из нас представляет собой внушительную толпу разных личностей. Множественность наших “я” – это множественность ролей, которые мы играем в жизни. На работе я одна, на отдыхе – другая, в доме своих родителей – не такая, как в собственном. Не так легко определить, какое же из этого множества “я” есть главное, определяющее.

С юности нам внушают: надо быть цельным человеком, гармоничной личностью. Но если наше “Я” – это сплав, конгломерат множества столь разных и противоречивых ролей, тогда задача прийти к целостности затрудняет каждого из нас. Не так легко определить, какое же из этого множества личностей есть главная, определяющая.

Мы не понимаем про себя, что же нам следует делать, может быть исполнять только несколько главных ролей и придать забвению второстепенные, ненужные. Однако, дело совсем не в этом. Как показывает опыт и практика, в человеческой жизни практически нет разделения на главные и второстепенные роли, на роли хорошие и плохие. Все человеческие роли важны и необходимы. Эффективность или неэффективность той или иной роли зависит не от ее содержания, а от того насколько осознанно эта роль выбрана и насколько сознательно исполняется.

Важно, чтобы наши жизненные роли являлись результатом нашего собственного сценария, чтобы роли выбрались осознанно и исполнялись с определенной четко осознаваемой целью. Дело не в том, что мы бываем разными. А в том, что роли, которые мы исполняем, бессознательные, вынужденные. Как будто не мы, а что-то неведомое в нас выбирает за нас эти роли. Как будто мы проживаем не свою жизнь, исполняем не свой сценарий, а тот, который вдруг возникает под влиянием обстоятельств, случайных ситуаций, социального, семейного окружения – да чего угодно, вплоть до погоды и времени года. В этой стихийной, случайной жизни, играя нам самим непонятные роли, мы лишь иногда попадаем в точку, а чаще ошибаемся.

Стоит задуматься, в какой мере та или иная роль отражает мою истинную сущность, насколько исполнение роли содействует моим жизненным интересам. Такой вопрос уже сам по себе полезен. Допустим, есть некая женщина. С мужем она – секс-бомба, в глазах отца – неудачница, с ребенком – нежнейшая мать, на работе – суетливая и мелочная. И все это происходит в ее жизни стихийно, она многого даже и не замечает, не отдает себе отчета в собственных действиях. И если начнет беспристрастно изучать, какая она в разные моменты своей жизни, в разных обстоятельствах, в разной обстановке, то обязательно удивленно спросит себя: а где же я?

Часто у нас утрачивается ощущение собственного бытия. Кажется, будто не я живу, а мною живут, через меня живут. Ко мне как к беатотерапевту приходят на прием мужчины и женщины, молодые и не очень молодые, и рассказывают: “Я принимаю какое-то решение и чувствую внутри голос своей матери, которая говорит мне: “Надо поступить так”, и я делаю то, что велит мне этот голос”. Или клиентка признается, что очень часто выбор в ее собственном внутреннем мире делает не она, а ее муж, она же идет наперекор себе, только чтобы ему угодить. Такая раздробленность, внутренняя противоречивость тяжело переживается, и каждый из нас ищет выход, ищет путь обретения внутренней уверенности и внутренней гармонии.

Беатотерапевтическая практика предлагает превратиться в хороших наблюдателей самих себя. Если мы с удовольствием наблюдаем закат и рассвет, то почему бы нам не понаблюдать за собой, как за рассветом и закатом? Этот процесс очень интересен. Мы начинаем видеть себя совсем иначе, по-новому, что уже великое дело. Если начать сознательно собой заниматься, то постепенно придет понимание: это я делаю правильно, здесь ошибаюсь, тут я добавлю, а это уберу и так далее. Полезно, если человек не только продумает, но и опишет свои роли, разные свои проявления применительно к каждой конкретной ситуации. А потом задумается: в какой мере эти роли стихийны или навязаны кем-то, а в какой – сознательны и необходимы для нее.

Простой пример: на работе вы определенным образом мобилизованы, возвратившись домой, расслабляетесь. Вы по-иному одеты, в речи, в движениях, в общении позволяете себе совсем другую манеру. Это подходит вам? Подходит. Соответствует тому, что вы есть? Соответствует. И тогда вы начинаете играть роль расслабленной женщины, вернувшейся домой после трудового дня. Вы предписываете себе не только быть раскрепощенной в одежде, в походке, в разговоре, но еще быть нежной, спокойной и любящей. И это будет уже не случайно и стихийно, когда сегодня вы нежная и любящая, а завтра суровая и напряженная. Ваше новое поведение будет исходить из понимания того, что вы должны создать в доме особую атмосферу, и тогда вы сознательно можете поработать над ролью заботливой жены, матери, хозяйки. Сознательно решить, как вам одеться, сознательно поработать над голосом, чтобы он не звенел и не гремел.

В гармоничном, счастливом человеке мало стихийности. Он осмысливает себя, доверяет себе, берет ответственность за каждый свой шаг. Да, он становится в какой-то степени актером. И чем более сознательно он играет свои роли, тем более целостную личность собой представляет. Способность сознательной игры - это одна из составляющих искусства счастливой жизни. И здесь приходится обходить собственные внутренние ловушки в виде абсолютно ложных представлений о том, что понятие “игра” автоматически влечет за собой цепочку других понятий: притворство, лицедейство, искусственность, фальшь. Думаем, что пространство жизни становится пространством сцены. Спрашиваем себя, где же на этой сцене место для искренности, непосредственности, безрассудных поступков, непредсказуемых эмоций, словом, тех спонтанных чувств, без которых немыслима жизнь?

Однако, нет ничего более иллюзорного и ошибочного, чем эта самая спонтанность. Чаще всего за манерой вести себя как придется скрывается лишь бездумность и лень. Практика беатотерапевтического самонаблюдения, проводимого многими людьми, не оставляет сомнений в том, что истинная спонтанность – это совсем иное. Это игра, это радость, творчество, танец, это улыбка. Играя вынужденные бессознательные роли люди обычно напряжены, перегружены негативными эмоциями, психофизически истощены и чувствуют постоянную усталость от жизни. Часто бессознательно выбранные роли – это вместо естественности – невоспитанность, вместо легкости – несдержанность и расхлябанность, а непосредственность больше смахивает на хамство.

Когда же мы играем роли, требуется не спонтанность, а сознательный труд. Например, если вам хочется получить удовольствие от застолья, вы же не схватите кусок хлеба, не нарежете колбасу на газете и не станете пить из грязного стакана. Можно, конечно, и так. Но удовольствия не будет. А застолье – это красивая скатерть и салфетки, парадная посуда, хорошие напитки, продуманная еда, цветы, свечи, музыка, избранные люди, с которыми нам приятно разделить это застолье. Все это требует сознательных усилий, тщательной и точной подготовки. Но в результате мы получаем наслаждение, изящество пира общения, непринужденность и спонтанность искреннего веселья, которое возникнет как результат наших творческих усилий.

Часто люди возражают на это и думают, что если в жизни мы будем так тщательно просчитывать и выверять каждый свой шаг, то не уподобимся ли той сороконожке, которая задумалась, с какой ноги ей идти, и в итоге не смогла сдвинуться с места. Давайте подумаем о результатах, к которым обычно приводит ложно понимаемая спонтанность и искренность.

Например, каждая женщина вспомнит момент, когда она выясняла отношения с любимым мужчиной. Когда она вопила и орала, или стояла на коленях и молила о любви, или униженно бормотала что-то нечленораздельное, или заламывала руки и говорила, что покончит с собой, если он уйдет. Она также вспомнит, что когда проходило время и она мысленно возвращалась к этой ситуации, то наверняка говорила себе: “Боже мой, ну почему я поступила именно так! Ведь была возможность вести себя куда умнее!”. И главное, что это умное, тонкое, победительное поведение гораздо больше соответствует природе этой женщины, чем проявленная бессознательно спонтанность.

Или другой поворот сюжета. Женщина понимает, что мужчина ведет себя по отношению к ней не так, как ей хотелось бы. Если она стремится изменить ситуацию и выиграть, то что она должна сделать? Она должна в тиши одиночества продумать, чего ей действительно хочется. Ведь часто, вопя и заламывая руки, мы просим совсем не того, чего хотим. Говорим “уйди”, а хотим, чтобы остался, но стал другим. Говорим: “Мне от тебя ничего не надо”, а требуем очень многого, и даже того, чего никто на свете не может дать. Все неточно, приблизительно – и именно поэтому все безуспешно. Так вот.

Если женщина сосредоточится, послушает свою истинную природу и ясно поймет, чего она хочет, то внутренний голос подскажет ей, как себя вести. А вариантов эффективного поведения множество. Даже скандал может быть творческим. Более того, многие мужчины обожают скандалы, которые иногда устраивают им любимые женщины. Послушайте мужчин, они вам расскажут. Скандал пробуждает мужчину, заставляет его мобилизоваться. Скандал придает женщине особую манящую привлекательность. В продуманном, выстроенном скандале есть необыкновенное очарование женщины, есть определенная радость бытия, есть игра, интрига, которая всегда нужна в отношениях, даже если люди двадцать лет женаты.

Так что делает женщина? Она не устраивает скандал, когда неважно выглядит. Она идет в парикмахерскую, надевает самое выигрышное платье, туфли на каблуках. И в точных, продуманных словах говорит, что ей не нравится. И даже если в этот момент женщина себе позволит ор, крик, то все же у нее хватит сил поберечь достоинство мужчины и не уронить собственного, особенно если страстная, эмоционально насыщенная речь подходит именно ее индивидуальности. Женщина должна изучить, что ей идет не только в одежде и макияже. Если это маленькая хрупкая брюнетка, этакая Кармен, то она может позволить себе резкие движения, может и пару чашек разбить или надоевшую вазочку. А если женщина высокая, крупная, с округлыми движениями, с мягкой пластикой, то она может тихо сесть, уронить одну скупую слезу, сказать: “Ах, ведь ты такой хороший, я жду от тебя совсем другого отношения, потому что знаю, ты можешь дать мне гораздо больше”, и так далее. Мало ли что может быть! Полезно задуматься, что, когда мы говорим о какой-то фальшивой кривляке: “О, это такая актриса!”, мы не правы. В таком случае надо говорить: “она плохая актриса”, так было бы точнее.

Еще одно возражение сознательной игре в жизни состоит в том, что якобы предлагается постоянно быть в избранной роли, так сказать, всегда в театральном гриме. Нельзя отрицать, что минуты возвышенной любви, истинной близости не требуют, конечно, никакой игры. Но жизнь состоит не только из этих мгновений. И нужно понимать, когда и где применимы интрига и игра, которые дают необходимую остроту отношениям или помогают просто постоять за себя. Однако есть моменты, когда надо всецело вверить себя другому человеку, безоглядно отдаться близости, полноте переживаний. В том-то все и дело, что необходимо разнообразие.

Сегодня требуется одно, завтра – другое. А ведь бывает, мы расслабляемся, когда надо напрячься и сыграть, и лицедействуем – вместо искренности, доверия, простоты. Речь идет о точном выборе поведения, которое диктуется естественностью жизни. Но чтобы эту естественность безошибочно чувствовать, нужно постоянно наблюдать себя, изучать. Мы не можем прожить двух одинаковых дней. Жизнь в нас требует всякий раз нового, требует изменения. И чем более целостна и счастлива женщина, тем лучшей актрисой она является. И тем точнее чувствует ситуацию, где игра нестерпима и глупа.

Да, тот, кто хотел бы быть счастливым должен учиться быть сознательным, осмотрительным, осторожным, деликатным. Жизнь мудра, и если мы хотим быть воплощением жизни, то должны в какой-то мере обладать ее мудростью. Счастье и мудрость – это синонимы. Каждый человек создан для счастья и имеет все возможности быть счастливым, но для этого необходимо узнать, наблюдать, изучать себя, раскрыть и проявить свои скрытые возможности, овладеть мастерством осознанного выбора, сознательного и радостного исполнения самых разных жизненных ролей.