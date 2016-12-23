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Главные опасности новогодней благотворительности

Фото: GLOBAL LOOK press/Simon Katzer
Елена Цеплик

Елена Цеплик блогер

 Президент благотворительного фонда "Найди семью".
Подарки детям из детских домов – ежегодный ад для всех, кто работает в сфере сиротства. В каждом декабре бесчисленные "елки желаний", как лихорадкой, охватывают офисы компаний, сотрудники которых, конечно же, от чистого сердца хотят устроить волшебный праздник сиротам и сделать их жизнь хоть немножко лучше. Что же порождает такой "рог изобилия" на самом деле?
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Я очень хочу, чтобы как можно больше людей прочитало этот текст до конца. Благотворительность без осведомленности – история как минимум бесполезная, а как максимум – опасная.

Ребенок из детского дома совсем не похож на вашего сына 

Дети, которые ежегодно пополняют ряды воспитанников сиротских учреждений, очень отличаются от домашних детей. Попробуйте представить, какой жизненный опыт несет с собой такой ребенок: он знает, что такое настоящая нужда, голод, холод. Часто у него за плечами насилие, физическое и сексуальное. В его модели мира взрослый – это никакая не защита, не забота, не радость и не доверие. Взрослый – это источник опасности или (что едва ли не хуже) слабый человек, который сам нуждается в заботе, ведь историй, когда, например, пятилетние девчонки умеют купировать симптомы похмелья у взрослых мужчин не редкость. Детский дом мало что в этой системе координат меняет: ребенок живет там совершенно одиноким, без тепла и без понимания, что кому-то на свете нужен. Что в такой ситуации может изменить подарок, полученный от взрослого незнакомца? Ровным счетом ничего.

Фото: GLOBAL LOOK press/Val Thoermer

Ребенок из детского дома не имеет понятия собственности

Во многих и многих детских домах дети практически не имеют никакого личного пространства: общая спальня с одинаковыми покрывалами, общая столовая, малюсенькая тумбочка перед кроватью, длинный ряд зубных щеток и полотенец в огромной ванной с десятком раковин – вот, что такое детдомовский быт. При такой организации жизни у детей нет системы координат "мое-чужое". Более того, в условиях детского дома это понимание и не нужно: тут все общее, так уж устроено казенное учреждение. Общая еда, общий досуг, общие воспитатели, общие игрушки. Дети лишены персональных радостей – и именно поэтому они не могут оценить всей прелести личного подарка. Ни дорожить им, ни, собственно, "владеть" подарком они не будут.

Ребенок из детского дома не может дорожить и беречь

Наших кровных детей мы с самых ранних лет учим бережному отношению к игрушкам и книжкам: мы рассказываем им милые стишки про плюшевых медведей, которым может быть больно из-за оторванной лапы, вместе по вечерам укладываем спать кукол и зайчиков, вместе заботимся о пупсах, вместе склеиваем разорванную страницу с красочной картинкой, а параллельно с этим мы, конечно же, любим и бережем самих детей, припасая им самые сладкие кусочки, дуя на разбитую коленку, ободряя при неудачах и заботясь, когда они расстроены или больны. Никакого подобного опыта нет у ребенка в детском доме: если у него была семья, то явно не из самых заботливых. А если он отказник с рождения, то их, таких маленьких, было у каждой нянечки в доме ребенка по 10 одновременно. Тут захочешь – не сможешь никого на руках ни кормить, ни укачивать. В детском доме на каждого воспитателя детей приходится еще больше. В таких условиях дать ребенку заботу и индивидуальное внимание практически невозможно. А значит, и его невозможно научить любить, заботиться и беречь – людей или подарки.

Фото: GLOBAL LOOK press

Ребенок из детского дома не имеет осознанных желаний

Приемные родители часто рассказывают с удивлением и ужасом, как дети, едва появившись в семье, начинали бить и ломать игрушки, портить книжки и гаджеты. Увы, это не единичная история, потому что ребенок из детского дома действительно не умеет играть так, как обычные дети. Ведь игра – это отражение быта, жизни, которой живет малыш. Если каждый день ребенок видит маму, папу, бабушек и дедушек, магазины, кухню, ужины и прогулки, слушает добрые и милые стихи и сказки, то это и становится содержанием его игр. А если у ребенка перед глазами другое – пьяные родители, грязный дом, нищета? Во что будет играть такой малыш? – понятно, что не в принцессу и рыцаря. Желания такого ребенка никогда не совпадут с желаниями его благополучных сверстников, даже если он механически научится их повторять ("все хотят телефоны – и я буду хотеть телефон, хотя и звонить-то мне некому"). Поэтому подаренные дорогие игрушки и гаджеты, скорее всего, превратятся в футбольные мячи или будут отняты старшими для обмена на сигареты.

Ребенок из детского дома не станет счастливее от подарка

У него по-прежнему не будет ничего своего. У него не появится никакого позитивного опыта: общения, привязанности, любви, заботы. Он получит чужую вещь от чужого человека, который никогда не станет ему даже верным другом. И это не принесет в жизнь ребенка ни волшебства, ни тепла, ни другой хорошей человеческой эмоции: он по-прежнему будет жить, никому не нужный, одинокий, без защиты, заботы и любви. По сути, купленный даже из самых лучших намерений подарок станет для ребенка-сироты совсем не знаком любви: вы не можете любить неизвестного и далекого ребенка из детдома. Покупая подарок, вы не разделяете ни его боли, ни его одиночества – и поэтому с появлением еще одной игрушки в жизни маленького человека не изменится ровным счетом ничего.

Фото: GLOBAL LOOK press/Peter Steffen

Почувствуйте себя волшебником: дайте ребенку-сироте шанс

Значит ли все сказанное, что ребенку в детском доме вообще никак нельзя помочь? Конечно же, не значит. Помочь можно, и помощь эта может быть очень разнообразной. Прежде чем на что-то решаться, оцените свои ресурсы: сколько времени и энергии вы готовы инвестировать в эту помощь? Если есть внутренняя готовность стать детдомовскому ребенку старшим другом и наставником, то можно поучаствовать в волонтерских программах благотворительных фондов, где сначала нужно будет пройти обучение, а потом – регулярно навещать конкретного ребенка в детском доме.

В нашей практике примеров, когда волонтерская помощь стала для ребенка буквально путеводной звездой, очень много. Совсем недавно мы познакомились с удивительной семьей: мама Анна, успешный медиа-менеджер из Москвы, начала вместе с группой волонтеров регулярно посещать отделение для лежачих больных одного из московских детских домов. Там Анна обратила внимание на мальчика Сашу. Ребенку было почти 6 лет, и все эти годы Саша провел лежа в кровати 24 часа в сутки. Изредка его вывозили погулять по территории интерната. Поэтому он ничего, кроме как лежать, не умел. Не сидел, не стоял, даже не ползал, не говорил и не откликался на имя, не умел играть в игрушки.

Сначала Аня началапросто регулярно заниматься с мальчиком. Потом вместе с ним она легла в больницу на обследование. А потом забрала домой – и сегодня Саша самый любимый мамин сын. Буквально за год, который прошел с момента знакомства Ани и Саши, мальчик преобразился, сегодня это совсем другой ребенок: контактный, смешливый, обаятельный и деятельный. Недавно Саша прошел медико-психологическую комиссию, и специалисты сказали, что он почти готов к школе! Ребенок очень перспективен, и без всяких сомнений, у него будет нормальное будущее. Жизнь мамы, конечно, тоже сильно изменилась: теперь она работает дома, посвящая максимум времени занятиям с Сашей. Правда же, это настоящее волшебство?

Конечно, каждый человек не сможет и не готов менять свою жизнь так кардинально. Если же ваши возможности скромнее, вы можете сделать любое денежное пожертвование в фонды, которые помогают детям-сиротам обрести родителей и счастье в приемной семье. И тогда ваш подарок принесет ребенку не мимолетное удовольствие от яркого фантика, а новую полноценную жизнь. А это и есть настоящее новогоднее чудо.

23 декабря 2016, 15:22

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