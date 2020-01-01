Сильный прибой и рыхлый песок не позволили элитным подразделениям альянса высадиться в Потругалии
Представители альянса не собираются принимать Грузию в свои ряды
Андерс Фог Расмуссен отказался говорить о сроках вступления Грузии в НАТО
Пентагон разработает специальный план по усилению стремления Грузии в НАТО
Грузия по-прежнему остается одним из желаемых кандидатов на членство в НАТО
В Вашингтон прибыл вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе
Пентагон поддерживает Грузию и подтверждает ее право на членство в НАТО
В Грузии стартовал второй этап учений НАТО - маневры в поле на уровне батальонов
Грузинские военные и государства-члены НАТО начали активную фазу учений
Генсек НАТО заявил, что Михаил Саакашвили исказил информацию об учениях в Грузии