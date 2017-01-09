Известные актеры поцеловались на премии

Известные голливудские актеры Эндрю Гарфилд и Райан Рейнолдс не смогли сдержать эмоций на премии "Золотой глобус". Артисты поцеловались прямо перед камерами журналистов.

В Интернете набирает популярность короткий ролик, главным героем которого стал вовсе не Райан Гослинг, оказавшийся на первом плане, а сидящие за столиком в стороне от софитов звезды "Человека-паука" Эндрю Гарфилд и "Дэдпула" Райан Рейнолдс.

Ушлые журналисты умудрились заснять, как в момент триумфа Гослинга счастливые Гарфилд и Рейнолдс обменялись страстным поцелуем. Причем законная супруга Райна, сидящая рядом актриса Блейк Лайвли, лишь посмеялась.

Отметим, что поцелуй двух голливудских актеров весьма непросто разглядеть на видео. Это происходит в самом начале ролика, смотреть следует слева в зрительный зал.

К слову, отметилась на церемонии и актриса Мерил Стрип. Артистке вручили премию за выдающиеся заслуги в кинематографе. В своей благодарственной речи Мерил раскритиковала Дональда Трампа (правда, актриса ни разу не произнесла имени будущего президента, но всем и так все было понятно).

Стрип возмутилась пародированию Трампа журналиста в инвалидной коляске. "Этот инстинкт унижать, смоделированный кем-то на публичной платформе, кем-то властным, он проникает в наши жизни, потому что дает нам разрешение делать так же", – заявила голливудская дива.

Напомним, в Лос-Анджелесе состоялась 74-ая церемония вручения кинонаград "Золотой глобус", гостями которой стало множество таких знаменитостей как Николь Кидман, Эми Адамс, Джон Траволта и другие.