Наездница Бузова потеряла платье на красной дорожке

Ольга Бузова снова в центре скандала. Телеведущая потеряла платье на красной дорожке премии МУЗ-ТВ.

Телеведущая, а теперь еще и певица, судя по всему, решила потрясти зрителей эффектным появлением на церемонии. Она въехала на красную дорожку верхом. Однако оригинальный костюм наездницы не выдержал собственной тяжести, и у платья отвалился шлейф, передает Telegram-канал LifeShot.

Бузова, надо сказать, не растерялась – ей не впервой прилюдно терять предметы туалета. Хотя, вполне возможно, все так и было задумано.



Открытие премии МУЗ-ТВ 2018 "Трансформация" состоялось 8 июня в СК "Олимпийский" в Москве. На красной дорожке собрались самые яркие звезды российской эстрады: певец Филипп Киркоров, телеведущая Ксения Собчак, Валерия, композитор Игорь Крутой и другие.





Генеральный продюсер музыкального канала Арман Давлетяров сообщил, что новой ведущей проекта станет Настя Ивлеева, знакомая зрителям по телевизионному шоу о путешествиях "Орел и решка". Постоянная ведущая премии Лера Кудрявцева на сей раз от этой чести отказалась. 47-летняя теледива готовится во второй раз стать мамой – это произойдет в конце лета.

Конечно, не только Бузова, но и другие отечественные звезды воспользовались возможностью поразить публику нарядами. Юлианна Караулова предпочла облегающее платье с открытой спиной. Беременная певица Ханна подчеркнула округлившийся живот эффектным вечерним нарядом с глубоким разрезом от бедра. Настасья Самбурская примерила образ Малефисенты. А в костюме Анфисы Чеховой, естественно, главной привлекающей всеобщее внимание деталью стало декольте.

