Латинская Америка

Буэнос-Айрес может аннулировать более шести десятков контрактов с Москвой и Пекином
Выступая на саммите ООН, Кристина Фернандес де Киршнер шокировала блогеров внешним видом
Встреча главы Католической церкви и лидера кубинской революции продлилась около 40 минут
Президент Венесуэлы считает, что правительство Колумбии причастно к плану по его ликвидации
Официальные лица этих стран прикладывают усилия для того, чтобы нормализовать двусторонние отношения
Президент США Барак Обама хочет воспользоваться Саммитом Америк для налаживания отношений с соседями
Решение покинуть проходящий в Панаме "Форум гражданского общества" поддержала Венесуэла
За время, что он возглавлял Уругвай, ему удалось превратить сельхозстрану в энергоэкспортирующее государство
Запись в микроблоге Кристины Киршнер с китайским акцентом вызвала критику в социальных сетях и СМИ
Рейтинг самых опасных городов мира возглавили мегаполисы стран Латинской Америки